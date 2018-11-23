鄭文燦細數政績 陳學聖持續掃街

2018年11月23日 04:12 中國時報 呂筱蟬 、 甘嘉雯 、 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

鄭文燦搶攻客家票上香祈福。（呂筱蟬攝）

尋求連任的民進黨桃園市長候選人鄭文燦，22日搶攻客家票，在平鎮區舉辦客家建設說明會，他說，這次選戰對桃園市民相當有信心，4年前投下的這張選票改變桃園，4年後會讓這張選票更有價值，23日將全市掃街，晚間與大家用音樂度過選前之夜；而陳學聖則是掃街爭取支持。

鄭文燦說，雖然天氣很冷，但仍然按照原計畫掃街拜票，民眾反應也很好，加上到平鎮客家庄，他也一同推薦客家美食，不僅選項多、且每一道客家菜都很有味道，他也笑說選舉期間變瘦了3、4公斤，還是保持好體力。

他說，執政4年最大成就就是讓桃園成為客家文化第一庄，把文化亮點找回來，桃園逐漸展現客家魅力，客家事務局過去預算從2億，爭取到現在13億，各項客家館舍也大幅增加，重要館舍目前有13個，未來桃園將成為傳承客家的關鍵地位。

鄭文燦指出，桃園不只是讓客家走入生活，也連結在地客家，找回歷史，彰顯客家文化；客家不只是桐花季，這四年，桃園將平鎮平安戲、三界爺文化節找回來，也將客家美食、工藝找回；除了客家文化，客家建設也不能少，會兼顧建設、福利、活動與文化，加強平鎮各方面建設，讓桃園成為客家第一庄，成為客家亮點城市。

陳學聖22日前進觀音區、新屋區車隊掃街，前總統馬英九22日晚間再度赴桃園幫桃園市長候選人陳學聖站台，這也是馬3個月來第11度訪桃，一行人徒步走進桃園觀光夜市掃街拜票，獲得選民熱烈歡迎、擠爆夜市。

(中國時報)