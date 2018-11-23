苗栗雙徐 徒步拜票貼近選民

2018年11月23日 04:12 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

尋求連任的苗栗縣長徐耀昌與無黨籍縣長候選人徐定禎，22日皆選在頭份車隊掃街拜票，晚上徐耀昌繼續在頭份市區徒步拜票，在前總統馬英九陪同下，請託民眾支持。徐定禎則選在竹南徒步掃街，利用空檔到南庄舉辦說明會，闡述政見理念爭取勝選。

雙徐選前之夜造勢，活動選在對方的大本營舉辦，要利用最後一天拉抬聲勢。徐耀昌將回防頭份故鄉舉辦選前造勢晚會，並有馬英九站台加持；徐定禎則預計於苗栗競選總部，把握最後機會各自作最後衝刺。

徐耀昌車隊目前已繞行造橋、頭屋、公館、苗栗、後龍、竹南、西湖、銅鑼、三義、苑裡、通霄，22日上午以車隊繞行頭份市，晚上繼續步行拜票。

徐耀昌才剛動完膝關節置換手術，但為爭取勝選，他仍一步一腳印穿梭於各鄰里，22日晚間還在馬英九陪同下，逐一和民眾握手合影，展現高度親和力。

徐定禎同日也以車隊繞行頭份市，較徐耀昌早1天開始遊行的他，目前已走遍14個鄉鎮，23日將到苗栗、造橋、後龍，完成18鄉鎮車隊遊行，貼近各地選民。

徐定禎晚間也徒步走訪竹南、苗栗等地，親切地和用路人握手問好，他更利用時間空檔到苗栗、頭份、南庄等活動中心，傾聽民眾心聲並闡述政見與理想抱負，賣力抬高聲勢外，還要力爭每張選票。

(中國時報)