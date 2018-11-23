許明財籲支持者 守夜防奧步

新竹市長候選人許明財昨全力衝刺，以車隊掃街深入鄰里固票。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市長候選人許明財22日全力深入基層掃街固票，競選總部則舉行記者會，呼籲支持者全部動員防奧步，認為選前之夜將是關鍵時刻，對手有可能再次使出抹黑奧步，請支持者共同守夜，全面防堵烏賊戰。

擘畫藍圖 啟航新「築」夢

許明財競選總部22日舉辦「挖掘真相、剷除奧步」記者會，總部前方更放置了1部巨型挖土機，怪手上掛起「敢作票，幹掉你」、「用奧步，剷平他」的巨幅海報，誓言守護民主選舉，拒絕有人奧步，同時呼籲大家一同來監督。

競選總部總幹事黃耀仁指出，陳水扁選總統時的兩顆子彈事件，高雄市長黃俊英的走路工事件，還有吳敦義競選時的謝長廷使用造假的錄音帶緋聞事件等都是奧步，所以這次在選前要嚴防對手奧步，總部也希望支持者在選前之夜一起來守護防堵。

許明財則表示，此次選舉除了拒絕奧步、抹黑，政見方面他更是擘畫了多項建設藍圖要建設新竹的未來，而啟航新「築」夢的根基是要以「1帶2心3連結」施政主軸作基礎。

社福政策 老婦幼全面照顧

另外，在老人福利方面除維持重陽敬老金2000元，再加碼過年慰問金2000元，端午、中秋慰問金各1000元；婦幼福利則要首創全國之先，發放媽媽營養金3萬元。

他同時也針對年輕人的出路，規畫「科友青創出海口」、「在地文化創業輔導」，照顧青年。幼兒福利方面則要「擴大公辦幼兒園」、「提升幼兒教育課程」、「提升學童營養午餐品質」以及「檢討學童課輔問題」。

(中國時報)

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