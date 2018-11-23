北埔鄉長候選人 涉買票遭羈押

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中國時報
、羅浚濱／綜合報導

苗栗縣五合一選舉設有470個投開票所，警察局將其中12處列為重要等級，也是加強安全維護的重點。縣選委會22日提醒民眾，24日零時起，在FB、LINE、IG等社群平台，均不得揭露相關資訊，候選人禁止公職選舉及公投任何宣導活動，違者50萬起跳，以免荷包大失血；另外，新竹縣北埔鄉長選舉傳出賄選，候選人遭聲押禁見獲准。

新竹縣民進黨爭取連任的北埔鄉長姜良明，涉嫌親自或透過樁腳以現金向選民買票，新竹地檢署21日指揮警調展開搜索及傳喚，漏夜偵訊後認姜犯罪嫌疑重大，有勾串證人之虞，法院裁定羈押禁見。

檢方日前接獲情資檢舉，指北埔鄉鄉長候選人姜良明，涉嫌在9月至11月間，以每人1到3000元的代價，親自或透過樁腳向選民買票，檢方漏夜偵訊後認姜良明，犯罪嫌疑重大，且有勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，另2名樁腳各3萬元交保候傳。

而苗栗縣選舉全縣有470個投開票所，列為重要的有12處、次要的54處，其餘為一般投開票所，警方已依個別環境複雜程度事先預做安全維護規畫。

縣選委會表示，24日當天應先領公職選舉票並完成圈票投票後，再領公投票圈票投票。選務人員一次發給10案公投票，可選擇全領、全不領、領取部分，但離開後不得再要求領、投票。

另自24日零時起，停止任何競選活動，包括簡訊LINE、FB、APP、IG各社群平台管道，均不得揭露相關資訊。候選人投票日禁止公職選舉與公投任何宣傳活動，非候選人可於各投開票所30公尺外宣傳公投，但不能夾帶公職候選人資訊。

(中國時報)

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