王心凌誓言藏愛到結婚

2018年11月23日 04:13 中國時報 蔡琛儀 （北京傳真） 報導（北京傳真）

王心凌暌違3年的專輯《CYNDILOVES2SING愛。心凌》將於12月7日推出，她22日在北京舉辦亞洲媒體見面會，現場首播和陳珊妮合作的〈在青春迷失的咖啡館〉MV，及新歌〈大眠〉MV預告。作詞人施人誠在〈大眠〉寫出「感謝他把我當成傻子，每天都哄我上當一次」等歌詞，似道出她過去坎坷情路，王心凌昨認了歌曲確實有自己的故事，「曾經是，但現在不是。」

王心凌坦言歌詞讓她很走心，「感情其實沒有一輩子的聰明和輸贏，誰不是這樣？也有聰明或像傻子的時候，沒有人可以一輩子在感情中聰明。」她去年和前男友姚元浩因私密照外洩事件鬧翻，對姚元浩和王心恬屢傳戀情，她昨平靜表示沒有關注：「我不是會陷在過去的人，重要的是當下，大家都好好地各自努力，不想因為以前的事情打亂現在平衡。」

醫生勸退凍卵

她恢復單身後，不時傳出有追求者，她昨閉口不提感情現況，「我決定無論未來感情狀態是什麼，這部分想保留給我自己。」對婚姻仍有憧憬的她，表示要到結婚才公開戀情，也曾諮詢過凍卵，但被醫生勸退。

昨環球音樂大中華區環球中國董事總經理吳佳倫送她「青春不迷失」探測儀，希望幫她在今後的事業、生活上不迷失方向；粉絲則準備了滿載糖葫蘆的老式自行車，寓意著青澀又甘甜的青春，還送上捐助流浪動物的公益證書。

昨也宣布明年她將會有大型企畫，要歌迷敬請期待。

(中國時報)