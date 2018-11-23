王心凌誓言藏愛到結婚

王心凌拿著「青春不迷失」探測儀。

友善列印
中國時報
報導（北京傳真）

王心凌暌違3年的專輯《CYNDILOVES2SING愛。心凌》將於12月7日推出，她22日在北京舉辦亞洲媒體見面會，現場首播和陳珊妮合作的〈在青春迷失的咖啡館〉MV，及新歌〈大眠〉MV預告。作詞人施人誠在〈大眠〉寫出「感謝他把我當成傻子，每天都哄我上當一次」等歌詞，似道出她過去坎坷情路，王心凌昨認了歌曲確實有自己的故事，「曾經是，但現在不是。」

王心凌坦言歌詞讓她很走心，「感情其實沒有一輩子的聰明和輸贏，誰不是這樣？也有聰明或像傻子的時候，沒有人可以一輩子在感情中聰明。」她去年和前男友姚元浩因私密照外洩事件鬧翻，對姚元浩和王心恬屢傳戀情，她昨平靜表示沒有關注：「我不是會陷在過去的人，重要的是當下，大家都好好地各自努力，不想因為以前的事情打亂現在平衡。」

醫生勸退凍卵

她恢復單身後，不時傳出有追求者，她昨閉口不提感情現況，「我決定無論未來感情狀態是什麼，這部分想保留給我自己。」對婚姻仍有憧憬的她，表示要到結婚才公開戀情，也曾諮詢過凍卵，但被醫生勸退。

昨環球音樂大中華區環球中國董事總經理吳佳倫送她「青春不迷失」探測儀，希望幫她在今後的事業、生活上不迷失方向；粉絲則準備了滿載糖葫蘆的老式自行車，寓意著青澀又甘甜的青春，還送上捐助流浪動物的公益證書。

昨也宣布明年她將會有大型企畫，要歌迷敬請期待。

(中國時報)

丹尼爾寫出好歌才算〈完美〉

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。