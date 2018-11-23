香奈兒把巴黎街頭搬來台

香奈兒「LA RUE DE CHANEL珠寶限定店」即起正式登台。（CHANEL提供）

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中國時報
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香奈兒新款彗星系列珠寶也將在「LA RUE DE CHANEL珠寶限定店」展出。（CHANEL提供）
香奈兒新款山茶花戒指將在「LA RUE DE CHANEL珠寶限定店」展出。（CHANEL提供）
「LA RUE DE CHANEL珠寶限定店」登台，展出山茶花元素的珠寶戒指。（CHANEL提供）

精品不再高高在上，透過快閃店和體驗活動，拉近與消費者的距離，更能展現魅力。香奈兒於新光三越信義A11館1樓成立「LA RUE DE CHANEL珠寶限定店」，將巴黎街道的場景搬到台北，歡迎香奈兒迷上門打卡拍照、上傳社群網路，限定店以香奈兒的黑白色系打造，主打珠寶飾品和鐘表，展期至明年1月2日止。

去年出現東京 今年落腳台北

香奈兒日前才在華山藝文中心舉辦Coco Crush CRUSH展，吸引不少民眾上門參觀，如今又將「LA RUE DE CHANEL珠寶限定店」搬到信義商圈，相信又要在時尚圈掀起熱議。

「LA RUE DE CHANEL珠寶限定店」去年出現在日本東京銀座的松屋百貨，以期間限定的方式展出香奈兒珠寶，成為網美的打卡勝地。如今該店將在台北登場，以在巴黎街頭漫步的方式，探索品牌經典作品如J12、Boy.Friend、Code Coco系列腕表，以及Coco Crush、彗星與山茶花高級珠寶等。

(中國時報)

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