2018年11月23日 04:13 中國時報 郭家崴 報導

微風松高Bottega Verde率性風格男士淡香水50ml、1380元，買1送1，限量5組。（微風提供）

SOGO忠孝館「知耕鳥」2度參展，紫愛玉米6支原價280元、特價250元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館獨家「心意暖暖組合」，吳寶春「九層塔佛卡夏」x 簡天才「小農培根蔬菜濃湯」，原價200元、特價190元。（SOGO提供）

百貨周年慶延長戰力，加碼再辦黑色購物節或小農市集攬客。微風南京5周年慶昨（22日）有微風超市南京店助陣，首日業績5600萬元高於去年5500萬元，限量開門禮beard papa,s日式香草泡芙秒殺，超市阿舍究濃紅燒牛肉麵滿額贈、熟食區普魯適德國豬腳買1送1皆1小時內掃光。

微風4館 打出5折起

微風超市南京店逾500個品項開幕特價帶動提袋率，每日精選便當丼、牛筋丼飯、鯖魚便當、PIZZA等皆完售；詩特莉因全館滿3000送300，禮盒、喜餅訂單3個小時破1500盒。

除了周慶，連辦3年的「Black Weekend」活動，今起至25日在微風廣場、信義、松高、台北車站4館打出5折起或買1送1，微風積點禮遇會員，今扣點數500點可現抵100元是平日翻倍，且可無上限「超殺雙倍抵」。

遠東SOGO 推有機農產

遠東SOGO台北店周慶12天業績逾63億元，較去年增3％，忠孝館昨至25日再辦「台灣在地小農展」，73家、近千種商品，規模是5月首展10家的7倍，訴求有機、無毒、自然農法的物產獲不少人認同，4天目標業績350萬元；展場上除有吳寶春與簡天才兩大名廚獨家合作「心意暖暖組合」，吳寶春還擔任「百寶箱」公益拍賣官，由SOGO董事長黃晴雯、總經理汪郭鼎松和民眾共競標3萬4888元，捐贈台灣荒野協會和綠色和平組織。

(中國時報)