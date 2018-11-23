頂級電競座艙 進駐3C商圈

宏碁將「Predator Thronos掠奪者電競座艙」帶進光華新天地的電競專售店中，讓民眾體驗頂級電競座艙。（陳俊吉攝）

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中國時報
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宏碁泛亞營運總部暨台灣區總經理侯知遠（右）昨（22日）宣布品牌全面啟用「Predator掠奪者」中文新識別標誌，並將積極布建電競專售店。（陳俊吉攝）

隨著電競愈來愈盛行，宏碁昨（22日）也正式宣布擴大對電競市場的規畫，為了更貼近台灣在地消費者，不僅全面啟用「Predator掠奪者」中文新識別標誌之餘，還在全台主要3C商圈積極布建電競專售店，其全新的頂級電競座艙更進駐光華新天地，提供消費者前所未有的電競體驗。

另外即將在下周28日開跑的資訊月，宏碁特地打造電競嘉年華，除了有知名實況主演出、1元競標、5折抽等活動以外，還主推多款電競、輕薄產品，包括獲得美國CES創新獎的Swift 5，也將首次登場開賣，不僅為全球最輕的15.6吋筆電，更採用鎂鋰合金打造的上下外蓋，厚度僅有15.9mm、重量更只有990g，開賣價4萬3900元，資訊月期間購買更可抽台北曼谷雙人遊機票。

而為了營造濃厚的電競嘉年華氣氛，現場還將有「Predator Thronos掠奪者電競座艙」供民眾現場體驗之餘，更號召全台13所電競盟校進行授旗，從全台預賽脫穎而出的21隊93人，將於現場進行「Predator League電競盟校盃」總決賽，優勝者更有機會前往泰國進行亞洲盃比賽，最高可挑戰7萬5000美元的獎金，可是品牌單一獎項最高獎金的總值。

(中國時報)

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