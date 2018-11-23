LEXUS UX 200上市 開啟你的精彩進行式

2018年11月23日 04:13 中國時報 陳大任 報導

LEXUS UX 200採取駕駛者導向的設計。（和泰汽車提供）

中控台7吋彩色螢幕，中間是空調控制。（和泰汽車提供）

排檔座後方多媒體控制區，可單手操作。（和泰汽車提供）

車側有著外擴輪拱，無烤漆顯得更粗獷。（和泰汽車提供）

尾燈造型不僅美觀，更具空氣力學效能。（和泰汽車提供）

跨界休旅車正夯，尤其車長在4.5m左右的車型，不僅造型時尚、操控靈巧，內裝配備更是偏向年輕族群喜好，今年包括Audi、BMW先後推出Q2、X2，LEXUS昨（22日）發表UX 200並定位為「你的精彩進行式」提供菁英、F SPORT、F SPORT限量版3款新車，並預告將引進混合動力車款UX 250h車型。

豐田汽車總工程師加古慈強調UX是專為千禧世代（約30至40歲）消費者打造，擁有獨樹一格的外型設計以及有如掀背車般的駕馭特性，車頭的紡錘型水箱護罩以廠徽為中心，以多角塊形狀漸層向外擴散至凸出的輪拱，車側線條表現出運動的張力感，並於C柱之後收斂，與尾燈造型結合。

加古慈說，世界首創的空氣力學造型尾燈以120顆LED組成，為UX最大亮點，並從兩側向中心逐漸變細，最窄處只有3mm，而兩側導流鰭造型更能有效降低16%車尾亂流，此外，車側輪弧及鋁圈也都有空氣力學的考量，可強化車輛的動態穩定性。

和泰汽車表示，UX採用LEXUS最新的GA系列平台，兼具降低車身重心與提升車身剛性，主被動安全則有PCS預警式防護系統附行人偵測及自動煞車輔助功能，而DRCC雷達感應式車距維持定速系統可自30km/h起作用，提升都會行車便利性。

UX 200菁英版139萬元，UX 200 F SPORT版155萬元，並標配可650段自動調整的AVS可變阻尼避震系統，可搭配提供5種不同的駕馭模式。另外，F SPORT限量版更加配智慧型3眼式LED頭燈、Smart Access智慧型車片啟閉控制，以及腳踢感應式電動尾門、HUD抬頭顯示器、Qi手機無線充電等功能，售價165萬元。

(中國時報)