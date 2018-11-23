曹金鈴《舞初心》林青霞拜師

曹金鈴（左）昨與姪孫女示範身心靈平衡操。（陳俊吉攝）

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中國時報
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知名舞蹈家曹金鈴22日舉辦新書《舞初心》記者會，分享習舞超過半世紀的人生體悟；現年70歲的曹金鈴，過去在歌壇中不乏得意門生，包括崔苔菁、張俐敏、于美人及吳淡如等人，提到林青霞當年學習舞蹈，曹金鈴說：「成功的明星絕對有特質，她雖然只是學著玩，但上課從不遲到，態度很認真。」

林青霞當年接演電影《東方不敗》前，曾向曹金鈴習舞，林青霞在該片中展現柔美窈窕身段、深植人心，再創電影演藝高峰；此外，王祖賢也曾於出道前拜師曹金鈴，學了近3年的芭蕾舞。

創彩帶舞紀錄

曹金鈴是台灣電視史上第一個歌唱節目《群星會》中的首位舞者，6歲習舞、16歲以「天女散花」奪下全國民族舞蹈冠軍，此後她加長彩帶、創下最長彩帶的彩帶舞紀錄，但風光背後的代價卻是不斷受傷，爾後她前往北京及美國居住，15年後才回到台灣；曹金鈴表示，當年拋彩帶耗費很大力氣，肩膀因此受傷甚至抬不起來，慢慢復健直到近年才痊癒。

一度棄舞10年

曹金鈴曾10年完全不跳舞也不運動，經常凌晨2點才睡且必吃消夜，不僅胃食道逆流，還一度胖到60公斤，後來她因彭繼祖老師說：「妳要是不跳舞，生命沒有意義，妳應該把你會的留下來！不要辜負老天爺給妳的天賦。」才重燃傳承舞蹈的心，並在新書裡記錄自己過去的錯誤經驗，幫助習舞學生不走冤枉路。

(中國時報)

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