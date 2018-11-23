中視中天主播馬拉松開票

哈遠儀（左）和戴立綱將在選舉當天，率中視主播群報導第一手選情新聞。

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中國時報
報導
王又正（中）日前在高雄連線報導選舉新聞，被熱情民眾包圍。

明（24日）是九合一選舉投票日，中視當天從早上7點到晚上10點，展開「決戰九合一 開票看中視」馬拉松式選情報導，主播陣容包括哈遠儀、戴立綱等；中天新聞當天上午6點起由劉盈秀等主播打頭陣，下午2點《大政治大爆卦》由周玉琴挑梁，下午3點50分至晚間8點由當家主播盧秀芳擔任開票播報大任，接著由平秀琳《新聞深喉嚨》解析六都最新選情。

中視新聞當天另邀時事評論家董智森、賴岳謙、鄭照新等，提出精闢宏觀選情分析。主播哈遠儀對於選戰報導身經百戰，開票日的新聞部就是與時間賽跑，「當天就是比看看誰的膀胱比較健康」，至於吃飯這件事，她則是買好零食，方便隨時補充熱量。她說開票當天除了集中腦力更要護嗓，自備播報3寶：熱開水、維他命C、喉糖，以最佳狀態上場。

中天主播駐守熱區

中天新聞除了主播在棚內接力播報，全台激戰縣市也分別派出主播張介凡、鄭亦真等駐守新竹、台中，選情緊繃的高雄市則由主播王又正、林容安、許甫全程直擊現場，為觀眾帶來第一手報導。

本月南下3次戶外開講的主播王又正，自選前之夜起，連續3日駐守國民黨高雄市長候選人韓國瑜競選總部，展開馬拉松式連線報導。

王又正維持好口氣

王又正說，由於需長時間連線及近距離採訪民眾，已備好大量口香糖，除了提神解渴，也能保持口氣清新。之前他南下採訪，受到婆婆媽媽粉絲歡迎，屢被要求簽名合照，卻苦無簽字筆，笑說這次會備好簽字筆了。身兼《大政治大爆卦》主持人的他，拋出邀請各都候選人上節目的想法，「競選期間家人的支持和態度很重要，有機會將廣邀候選人的家人現身說法。」

(中國時報)

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