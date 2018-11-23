漫畫兩性關係 3＋1的家庭故事

漫畫家HOM在漫畫中描述兩對男女同志情侶，為了面對傳統家庭壓力，只好協議一男一女結婚。（HOM提供）

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中國時報
／台北報導
漫畫家HOM在《大城小事》中藉由三人一子的非典型家庭故事，表達對家庭關係的想法。（HOM提供）

近日婚姻平權議題因公投熱燒，漫畫家HOM用兩篇漫畫畫出她對傳統家庭定義的反思，故事賺人熱淚，在臉書上廣傳，上萬網友轉貼分享。HOM表示，她想藉由筆下這個獨特的「三人一子」家庭故事，引發讀者思考，「有些人認為，一定要有父母子女才是完整的家庭，但我認為只要彼此情感支持，能彼此照顧，基本機能具備，就是一個家了。」

HOM表示，有讀者將漫畫分享給原本反對婚姻平權的長輩看，長輩看完之後覺得主角們的境遇很可憐，態度因而轉為支持，「這是我在畫之前始料未及的。沒想到真的能夠透過漫畫，讓人反思家庭意義。」

情感支持 形式不重要

漫畫《大城小事》的最新兩篇故事，描述由多雅、奐元、成皓和小朋友亮亮組成的4人家庭。表面上奐元和多雅是夫妻，亮亮是他們的兒子，成皓是住在一起的家庭好友，實際上奐元和成皓是同性伴侶，多雅是奐元的多年好友，也是一位女同志，但奐元為了面對傳統保守父母的壓力，和多雅商議結婚，以人工受孕生下亮亮。多雅更直言：「婚姻跟愛情是兩件事，而且都很重要。他們讓我疲憊加班之後有歸屬感，這樣的家就很好了。」

HOM表示她常常在思考家庭的意義，「我國中時讀同志小說《逆女》，其中描述的是個符合傳統定義的家庭，表面上有爸爸媽媽和3名子女，但關係很破碎，幾乎無法給彼此支持。我開始注意身邊的朋友在什麼環境中成長，卻發現傳統家庭有感情破碎的，單親家庭也有關係和諧美好的。所以你在這個家幸不幸福，其實跟家的樣子符不符合傳統沒有關係。」

多元成家 不再有缺憾

HOM表示，同志朋友也想成家，卻往往被阻礙。多雅、奐元、成皓幾個角色取名就源自「多元成家」的前三個字，獨缺家，但孩子取名為代表希望和光明的「亮亮」，「他們這一代的人面對社會壓力各自有各自的缺憾，我希望到下一代，就不用再面對這樣的掙扎。」

生於1987年的HOM本名翁瑜鴻，自2015年起在「大城小事」臉書粉絲團連載同名短篇系列漫畫，描繪當代城市中的人物故事，「我呈現的是當下時代的人物切片，讓漫畫也能帶來陪伴的力量感。大家生活都很累，希望社會上的各個角落，都有人能從漫畫角色中看到自己的影子。」

(中國時報)

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