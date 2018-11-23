弟弟是同志…恐同哥哥的真心告白

2018年11月23日 04:12 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

一位排斥同志卻有個同志弟弟的單親爸爸，要怎麼教女兒理解「叔叔跟男生結婚」？日本漫畫《弟之夫》描述一位恐同的單親爸爸彌一，長年對外隱瞞有個雙胞胎同志弟弟，然而弟弟過世後，弟弟的加拿大先生麥可到日本找他，才化解了彼此的誤會。

臉譜出版編輯陳雨柔表示：「書中主角彌一逐漸理解，每個人的幸與不幸都不同，用同一套價值觀檢視所有人，就是一種變相的歧視。」

作者田龜源五郎本身就是同志，創作多為同志情色藝術，曾獲美國漫畫界最高獎項「艾斯納獎」。這次卻從一位恐同的異性戀男性角度出發描寫故事，藉由和同志家人的認識、相處，同理對方的處境。

漫畫中透過彌一女兒夏菜的童言童語，對照出同志面對的社會壓力。陳雨柔表示，夏菜對於遠道而來的麥可非常好奇，當麥可自我介紹是彌一弟弟涼二的先生時，感到困惑的小女孩忍不住問說，「男生跟男生結婚？為什麼加拿大可以，日本不能？」

陳雨柔表示，麥可的出現，不只讓彌一思考對同志的想法，更回想起過去兄弟倆生活的點滴，「他們在高中時失去父母，小時候原本很親近的兄弟，後來因為涼二出櫃，關係逐漸疏遠。故事中彌一看到夏菜同學的哥哥向麥可出櫃，表示身邊都沒有人有相同的經驗，社會壓力又很大，難過得哭了，也才讓彌一回想起，當初涼二和他漸行漸遠，是不是也是因為壓力很大？」

(中國時報)