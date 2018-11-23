2018年11月23日 04:12 中國時報 本報訊

大裂：胡遷中短篇小說集作者／胡遷出版社／時報（時報出版提供）

唐朝有嘻哈：唐詩Hip-Hop新解。從海選到決賽，直播大唐國民詩人freestyle說唱現場＆燃炸battle戰作者／古人很潮出版社／野人（野人出版社提供）

時光寫生：手繪0.65世紀 台灣庶民日常作者／呂游銘出版社／積木

宛如《清明上河圖》，畫家呂游銘將來自全台灣不同角落的奇特街景和建築，重組於橫向畫面中，超過116公分的拉頁全景畫，乍看單純，細看卻藏滿彩蛋。

旅居美國的呂游銘，自1969年以來不斷的作了許多繪畫、插畫和室內設計作品，1983年起旅居美國加州舊金山灣區從事藝術創作。他離開家鄉時是80年代解嚴前，30年後再回來時，現代化的台北令他恍若南柯一夢，有如穿越了時光隧道才回到老家。奇幻感受使他想要以畫筆記錄下記憶中的家鄉：「生命中前三十年在台灣，後三十年在美國，現在我來到了中間點。」

書中前半部無字、如無聲電影般的畫面，讓讀者安靜地跟著白帽男孩從密西西比河的急流穿過漆黑洞穴，回到50、60年代的台灣，最後經由台南古厝的大門，豁然來到現下的台北，看似亂序的跳接、拼接的街景，實則為畫家心中最真實的台灣印象，描繪逝去時代的一幅幅時光寫生。

■大裂：胡遷中短篇小說集

作者／胡遷

出版社／時報

這是一本傷害之書。世界愈來愈壞，就像一列火車衝下懸崖，而我們在生活中苟且。15個中短篇故事，每篇小說都懷抱同樣一個任何人無從迴避的問題：「我們還要活（被傷害）多久？」胡遷在〈大象席地而坐〉寫著：「我要看清楚那頭大象為什麼要一直坐在那兒，這可能是我這輩子最大的困惑。」

胡遷是中國獨立導演與小說家，本名胡波，以中篇小說〈大裂〉獲得第6屆BenQ華文世界電影小說獎首獎，著有《大裂》及《牛蛙》。《大裂》收錄了胡遷自2012年到2016年的小說作品，包含電影《大象席地而坐》改編原著，獲第55屆金馬獎最佳劇情長片、最佳改編劇本。2017年，胡遷輕生，年僅29歲。

胡遷〈漫長地閉眼〉：「當有一天，人們發現自己只能重複講這個早上吃了什麼，又突然意識到這個問題，這就是一個很難堪的局面，所以人們為了不讓自己發現這些自身的真相，會竭盡所能地傷害他人。」

■唐朝有嘻哈：唐詩Hip-Hop新解。從海選到決賽，直播大唐國民詩人freestyle說唱現場＆燃炸battle戰

作者／古人很潮

出版社／野人

原來唐詩在唐朝就有如時下正夯的說唱藝術！不只有高招的韻腳和節奏，還有精采的「battle戰」，像是大名鼎鼎的黃鶴樓，就是天才詩人的必爭之地，「從初唐到晚唐，總近二百九十年，各大詩人層出不窮，幾乎都登臨過黃鶴樓。」

本書以嚴肅但又不失輕快的筆觸向讀者講述關於唐詩、名士風貌等各方面的知識，更可作為當代創作者對於韻腳、雙關等技巧的典範。更創新式地講述了貫穿唐詩發展始終的數次精彩的競賽，如邊塞詩人和田園詩人的大唐潮流派之爭，大老李白與黑馬崔顥的黃鶴樓爭霸賽，劉禹錫和白居易的榮譽之戰等。

作者「古人很潮」表示，「詩與樓自古就有種微妙的聯繫，互相成就了彼此，而有人的地方就有江湖，黃鶴樓作為各路知名網紅競相題詩之地，它的牆面自然就成了大家題詞爭霸的留言板，衍生出的詩作，僅舊志裡就收錄了400多首，可見是古今不衰的一個主題。」

(中國時報)