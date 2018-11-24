走向歡樂VS.回到過去！今天全球華人看高雄

2018年11月24日 04:11 中國時報 李義 、 林宏聰 、 柯宗緯 、 劉宥廷 、 林雅惠 、 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

選前最後一夜，民進黨高雄市長候選人陳其邁（中）23日在高捷鳳山西站旁造勢，包括總統府祕書長「花媽」陳菊（左二）及高市立委與議員候選人等站台。（黃子明攝）

昨晚台灣的夜空一半星空萬里，一半烏雲籠罩，禿子、燕子、漢子的選前之夜是與庶民同歡樂，串起六都藍營候選人一起打造邁向美好未來的美夢；小英、花媽、謝長廷則試圖把選民拉回國民黨威權時代的悲情裡。今天，選民將決定回到過去，還是走向歡樂富有的未來。

韓國瑜帶來市民新希望

民進黨在原高雄縣市執政2、30年，綠色執政的鐵桶江山，使得不認同民眾每逢選舉都選擇沉默，直到韓國瑜在北農總經理任內舌戰綠營悍將王世堅，一戰成名後，空降高雄參選，「反對民進黨」才不再是高雄人民的日常禁忌。

所以，當韓國瑜抽籤號次後，才會比出神祕手勢，與選民約定是表達支持通關密語，意指不敢大聲說出支持韓國瑜也沒關係，不必為難，就是默默堅定支持。

韓國瑜選前之夜的舞台顏色，紫色代表神祕蘊藏能量，金色代表著高雄發大財的高雄願景，呼應「東西賣得出去，人進的來，高雄發大財」更激起沉悶已久高雄經濟，許多上了年紀的經濟移民胼手胝足的記憶又鮮活了起來。

跟著禿子走港都發大財

跟著「韓流」發大財也跟著禿子走，韓國瑜造勢場一定爆滿，韓國瑜選前之夜達到最高峰，夢時代業績暴增3成，而時代大道白天如熱鬧園遊會，晚間變身夜市，綿延數百攤，什麼都賣什麼都不奇怪，像是韓語錄周邊商品、韓總雞排、限量紀念蜂蜜啤酒，也有特製「韓國泡菜+鮪魚」壽司，攤商大發利市，笑得合不攏嘴。

席捲全台的韓流，各地選民都心有戚戚焉，台中的燕子盧秀燕與新北的漢子侯友宜的競選訴求也相符，三地的選前之夜都散發著歡樂氣氛，彼此呼應，也反映想要美好明天的心。

這廂歡樂，那廂卻是悲情瀰漫不去。蔡英文總統、副總統陳建仁、行政院長賴清德、2位前高雄市長陳菊、謝長廷齊聚高雄陪同陳其邁掃街催票。

蔡英文在三民區義民廟與陳菊、陳其邁合體後猛打悲情牌，蔡英文以台灣民主得來不易，強調高雄在台灣民主發展占最重要地位，呼籲選民守住台灣民主，不能被惡質選風打倒，過去陳菊在高雄打下的基礎要交由陳其邁接棒，一定要讓準備好的陳其邁當選市長。

綠天王催票猛打悲情牌

民進黨巨頭都把近年來高雄建設成果全數歸功於陳其邁，賴清德把橋頭科學園區、捷運紅線延伸路竹案都歸功陳其邁；陳菊更強打南北失衡經濟悲情牌，經濟發展負擔都是高雄承受；謝長廷在三鳳中街強調遮雨棚是陳其邁當代理高雄市長時申請，鐵路地下化開啟也是陳其邁政績。

蔡英文昨一天都在催票，先到台灣頭宜蘭，隨後轉往台灣尾，再一路到嘉義逐站北上，最後回防首都台北。

(中國時報)