公投小抄 投入票匭罰5000！六都市長選舉 最快今晚7點揭曉

2018年11月24日 04:11 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

九合一大選與公投今登場，中選會主委陳英鈐昨提醒，進入投票所，不能攜入手機。由於本次公投案多達10案，民眾若帶小抄投票，必須注意「三不」，包含不可出示小抄、不可將小抄留置在遮屏內，也不可將小抄投入票匭，小抄若投入票匭中，可處5000元罰鍰。至於六都市長開票結果，估計最快今晚7點就會知道。

中選會昨在中央選情中心召開選前記者會，陳英鈐致贈多箱象徵「平平安安」的蘋果，為選務人員加油。陳英鈐指出，本次直轄市、縣（市）長選舉人數約1910萬人，將選出1萬1047名公職人員，候選人總數達2萬863人；另今年公投共10案，投票權人數約1975萬人，其中18歲以上未滿20歲的「首投族」約58萬人。

陳英鈐也提醒，今天不得有競、助選活動，投票時間是今上午8時至下午4時，民眾投票時必須注意4大事項，首先，記得攜帶國民身分證、印章及投票通知單到指定的投票所投票；第2，圈選時必須使用選委會提供的圈選工具，並蓋在圈選欄內；第3，禁帶手機及攝影器材進入投票所，否則將處3萬元以上30萬元以下罰鍰；第4，不可撕毀選票與公投票，否則將處5000元以上5萬元以下罰鍰。

投票進行程序為「選舉領、投，公投領、投」，若將選舉票投到公投票匭，屬無效投票；開票時，也是先開選舉票、再開公投票，預估選舉票將在晚間9時前開完，直轄市約7、8時就知道結果，全部選舉結果約在晚間11時出爐；公投票則預計在晚間12時前開完，但結果須等到凌晨2時左右公布。

陳英鈐還說，基於選務中立，投開票所不提供公投諮詢，國人若是要投公投票，請在進入投票所前，先了解相關公投內容，決定同意或不同意，再進去投票。

選務人員是否會催促民眾加快投票？陳英鈐稱「不會」，但投開票所門口的人員會觀察內部狀況，若投票速度比較慢，會在門口安撫等待的民眾，避免裡面秩序混亂。

(中國時報)