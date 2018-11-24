決戰中台灣、突圍北市！國民黨坐6攻過半

2018年11月24日 04:11 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

九合一選戰最後一天，國民黨在「決戰中台灣」的主軸下，黨內天王輔選重兵前進傳統國民黨優勢選區，包括新竹縣、台北市與桃園市3縣市全力衝刺，希望在最後關鍵時刻催出選票，在選情膠著的縣市突圍。

國民黨設定在執政6縣市的基礎上，力拚席次過半，除了力保原執政版圖，包括宜蘭、花蓮、澎湖、彰化、嘉義市黨內評估選情穩定。初選提名引發爭議的新竹縣則有輸不得的壓力。雖然黨提名人楊文科因地價稅調漲而一度聲勢受挫，但黨內人士說，白米爭議讓原本挺民國黨徐欣瑩的中間選民轉為觀望，加上天王密集助選，楊的選情看好。

楊文科選情看好

在台北市部分，組發會主委李哲華說，在蔡政府執政成績欠佳情況下，過去不投票的藍營支持者，已逐漸表態支持國民黨市長候選人丁守中，泛藍支持者也在小野事件後歸隊；隨著民進黨的姚文智聲勢回穩，現任市長柯文哲綠營選票流失，國民黨已重兵回防，希望在三腳督格局中突圍。

至於陷入苦戰的桃園市，李哲華指出，國民黨桃園市長候選人陳學聖在「觀塘換深澳」後已反轉向上，再加上高雄市長候選人韓國瑜多次輔選拉抬，氣勢已不同以往；況且桃園市是全國最藍縣市，黃復興黨員甚至多過一般黨員，不是沒有機會。

台中高雄審慎樂觀

至於台中、高雄與雲林的選情，則是相當緊繃，國民黨內部評估，以現在氣氛來看，如果投票率高，勝率就高，因此如果沒有出現重大變數，或是因為「奧步」而導致選舉結果被翻轉，國民黨對拚席次過半是持審慎而樂觀的態度。

李哲華表示，之前穩定領先的縣市，目前依舊維持，至於選情膠著的地區，如果支持者能夠踴躍投票，除了對蔡政府投下不信任票，讓台灣有一個改變現狀的機會，也才能確保勝利，達到大家期待的目標。

(中國時報)