加拚新北民進黨搏1個不少

選前最後一夜，民進黨高雄市長候選人陳其邁23日在高捷鳳山西站旁舉辦選前之夜，台下支持者高舉高雄幸福的牌子，呼應陳其邁的拉票口號。（黃子明攝）

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中國時報
／台北報導

今天就是投票日，民進黨目標在力保13個執政縣巿不失，並能搶到台東縣和新北市。民進黨人士分析指出，目前執政的宜蘭仍待努力，高雄巿、彰化縣、嘉義巿選情緊繃，藍營執政的新北市差距已拉近，仍有樂觀機會，至於台中市，預估林佳龍可以險勝。

蔡英文巡迴全台

昨天是選前最後一天，蔡英文總統從南到北、從東到西巡迴全台拚場，上午先從宜蘭開始，為候選人陳歐珀加油打氣，然後到高雄褒忠義民廟參香拉抬陳其邁，晚間再趕往台中市林佳龍的造勢晚會，然後北返到新北市的板橋為蘇貞昌造勢，最後一場再拚台北市，為姚文智站台，全力為綠營鞏固選情。

在2014年九合一大選中，民進黨在22縣市中，贏得13縣市，民進黨人士分析，在藍營執政的新北市、台東縣，民進黨候選人蘇貞昌和劉櫂豪與對手都在快速拉近，選戰進入膠著，蘇貞昌仍有機會搶下執政，兩者輸贏可能極小。

綠營執政的高雄市、宜蘭縣、嘉義市和彰化縣選情也相當緊繃，他說，尤其是宜蘭，仍有待努力；高雄市的陳其邁選情已回溫，在最後關頭，就要看中間選民的投票意向，嘉義市和彰化縣選情也是不相上下，綠營支持者只要稍鬆懈，就有可能被翻轉。

林佳龍聲勢回穩

台中市長林佳龍的選情則已逐漸回穩，民進黨人士預估，應可以險勝。比較擔心的還有台北市長，由於民進黨台北市長候選人姚文智選情加溫，綠營支持者逐漸歸隊，危及台北市長柯文哲爭取連任，讓國民黨的丁守中有機可趁，選情變化大。

至於基隆巿、桃園巿、新竹巿、嘉義縣、屏東縣等5縣巿選情相對穩定，民進黨人士指出，雲林縣長李進勇連任應該不是問題，民進黨台南市長候選人黃偉哲選情也樂觀，應不致有變。

(中國時報)

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