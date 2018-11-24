激出賭爛票 死當蔡政府

2018年11月24日 04:11 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

九合一選舉今天投票，國民黨在這場2020大選前哨戰中，清楚定調就是一場對蔡英文政府的「不信任投票」，透過宣傳各項重大「失政」，激出這兩年多來不滿大環境的「賭爛票」，藉此爭取選民投票教訓民進黨、支持國民黨，奠定2020年大選重返執政基礎。

國民黨彙整民進黨執政以來各項重大缺失的主題及重點缺失表，包括威權統治、國防紀律渙散、勞資不安、違法拔管傷害高教、施政無能髮夾彎、缺電空汙人民受苦、兩岸倒退觀光慘跌、綁樁前瞻債留子孫、外交失策南向無功、政務官變廠公等多達15項打擊要點，目標就是要在這次「期中考」先「死當」蔡政府。

國民黨並規畫2支競選廣告，主打民生相關的空汙議題以及催票廣告，訴求讓民眾對蔡英文政府施政混亂有感，希望喚起民眾意識到年底選戰的重要性；選前一周再臨時加碼推出第3支，主打空汙與治水議題，主要是針對台中與高雄發動另一波攻勢。

此外，國民黨也匯集民進黨官員的幹話語錄，發行「民進黨幹話撲克牌」文宣品，呼籲，不想再聽幹話，不要投給民進黨。此一文宣小品上市以來造成搶購，也顯見人民對於官員的「失言」感到不滿。

國民黨選戰文宣訴求簡單，而呈現方式也與民進黨過去文青式的打高空型態相異，採取單刀直入地點出問題的核心，勾起選民的記憶，直接挑動對政府的憤怒。

至於從促轉會的「張天欽事件」，一直到中選會等單位者都被質疑行政不中立，網友發起的「1124滅東廠」運動，也成為國民黨候選人發動空戰的攻擊重點。

(中國時報)