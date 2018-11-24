悲情、統獨、境外勢力介入、起底！綠4大招 動不動就掉眼淚

2018年11月24日 04:11 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

九合一選舉，綠營此次祭出悲情、統獨、境外勢力介入、起底藍營候選人等4大招術，從綠營候選人的委屈掉淚、譴責對岸的干預、強調台灣主權，到挖掘對手的過往，反覆奏出四部曲，就是希望一腳踢開對手，贏得選民的心。

前民進黨立委沈富雄昨天在接受專訪時，就感慨地說，民進黨過去無論輸贏沒有掉淚，但現在卻動不動就掉眼淚，真的很不一樣。

陳其邁在電視政見發表會上，被誣指戴耳機，陳其邁拿出證據自清時，委屈落淚；蘇貞昌提到當年美軍對岡山的轟炸，也是一路講到哽咽；姚文智想到姚媽媽，更是聲淚俱下。

除了悲情，綠營也大打「中國牌」，民進黨為找回支持者的熱情，在選前2個多月，將選戰主軸從原本「改革挺下一代」改為「改革不回頭、鬥陣顧台灣」，將地方選舉提升為「統獨之爭」。

蔡英文總統造勢也一再強調，這次選舉是「民主保衛戰」，讓綠營候選人當選是「守住台灣價值與台灣民主」，還說「台灣的主權不能妥協、不能讓步，台灣自由民主一步都不能敗退」。

蔡政府近來更是大打「假消息」，強調境外勢力正企圖介入選舉，呼籲選民這一票投下去，是要向世界宣示，假訊息、境外勢力打不倒台灣人的尊嚴。

最後一招則是透過候選人、綠委、議員不斷「起底」藍營候選人的過往，從侯友宜文化大學宿舍的租金，一路打到繼承古厝的繳稅，為了打擊侯友宜「神探」形象，連白曉燕命案都被扯出來。

駐日代表謝長廷還說「是我勸降陳進興，侯友宜沒進去」，被白曉燕案受害家屬、藝人白冰冰打臉「拿當年的報紙和影片就可以佐證」。綠營4大招術一招接著一招，都是為了拚勝選。

(中國時報)