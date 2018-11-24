新聞透視》2018 藍綠世代交替分水嶺

2018年11月24日 04:11 中國時報 朱真楷

無論今晚開票結果如何，回顧選舉過程，從國民黨中生代崛起、民進黨中央施政拖垮地方，在在揭示當前藍、綠的權力核心，與多數人民存在巨大鴻溝；兩黨頭人若仍不正視眼前局勢，無視民意海嘯，2018大選就會是淘汰新舊政治人物的關鍵分水嶺。

民進黨執政不過2年半，從兩岸、國際到內政的表現，再次證明這個黨「很會選舉、不會執政」。其所牽動的，就是讓原先選情穩定的縣市拉起警報，甚至連高雄都被震到失神。

只是，蔡政府顯然沒放在心上，才會在選舉前夕以「改革不回頭‧鬥陣顧台灣」為主軸，堅持所有改革都是正確，暗示未來仍會「雖千萬人吾往矣」。

問題是，選舉是人民展現對政府期待的最直接表現。如果說，今天開票結果，民進黨真的敗選，蔡政府最該做的就是卸下權力傲慢，勇敢面對質疑與建言，反省檢討，有錯則改，修正路線。唯有如此，2018這場期中選舉，才有其正向意義。反之，無視民意翻轉，則注定會被民意吞噬。

反觀國民黨，近來雖捷報頻頻，但這家百年老店千三 萬別被沖昏頭；因為，2018選情看俏，從來就不是哪位大老做了什麼了不起的事，而是靠著中生代們各自努力，甚至是某種程度與舊國民黨做適度切割，才重新贏得選民信任。

更直白地說，「韓流」之所以席捲全台，其背後除隱藏強大的民心思變，更存有民眾對舊國民黨的恨鐵不成鋼，如今好不容易看見一位不被宮廷文化綁架、不講意識形態、能接地氣的非典型政治人物，因而產生強烈期待。

毫無疑問的，韓國瑜儼然已成為藍營最強的新世代政治明星，而侯友宜、盧秀燕等地方諸侯選將，這段時間也都以行動證明他們不同於傳統國民黨的一面。

只是，要重拾人民對這個黨的信心，不能光靠某幾個人撐場。到底國民黨大老能否從中生代的身影看見新時代的需求，讓人民逐漸改變刻板印象，就是國民黨能否絕地重生的關鍵；如果做不到，那麼就算贏了今天的選舉，2020仍會是困難重重。

(中國時報)