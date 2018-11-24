在地大軍擠爆會場！射3支箭 韓國瑜翻轉高雄

國民黨高雄市長候選人韓國瑜選前之夜，李佳芬（右）為夫婿韓國瑜（前左）選舉這段日子的真情告白，不忍夫婿遭到抹黑而潸然落淚。（陳怡誠攝）

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中國時報
／高雄報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜23日選前之夜，宛如歡樂嘉年華，擠爆逾15萬韓粉震耳疾呼「翻轉高雄」。韓國瑜感慨「高雄彷彿穿得西裝筆挺，但口袋裡沒有錢」，人民苦了2、30年；韓妻李佳芬說，很多鄉親抱著她流淚說：「你（韓國瑜）一定要贏」。

口袋沒錢 鄉親受不了了

韓國瑜開口就說現場群眾是「百分百含金量」的鄉親，不是用遊覽車去別縣市載來的，「得民心者得天下，失民心者失天下」，這次外漂子弟、散落世界各國企業家回高雄，殷切期盼高雄未來一定要改變。

「每到選舉就像魔咒，把鄉親腦袋捆得密密麻麻，呼吸不過來」他感慨，經濟無法發展，高雄像穿得西裝筆挺，但口袋裡沒有錢，他高分貝吶喊「人民累了、煩了、也受不了了！」

他回首參選之路，重回離開多年的高雄參選，有些陌生，但自己個性「阿莎力」完全像高雄人，我愛鄉親，鄉親愛我，都是一家人，1年多來完全投入選戰，與鄉親黏在一起。

他向市民保證當選市長必做的3件事，第一、建構出高市經濟總目標，拋開又老又窮，翻身為又年輕又有錢；第二、以身作則清廉打貪，市府團隊也要宣誓清廉，重申如果貪汙被抓就放棄假釋，要每一個政務官每月找中低收入戶家庭住一晚，永遠離不開基層；第三、要化身超級業務員，將高雄行銷全世界。

清廉打貪 永遠不離基層

晚會尾聲時，韓國瑜妻子李佳芬真情告白說，不捨他遭抹黑、恐有人身安危，「為何台灣實施民主政治，竟然如納粹般可惡」，對手鋪天蓋地抹黑，承受無比壓力，彷彿進入恐怖世界。若韓當選，將是為高雄榮景帶來契機的人。

李佳芬說，掃街時許多阿嬤媽媽抱著她哭訴「日子難過」，各界鄉親常告訴她「韓國瑜一定要贏」，生意人、勞工朋友日子難熬，這也意味著韓國瑜的責任重大，但相信他能夠勝任。他已是妻兒心中真正英雄。

晚會持續4小時，從民歌、國台語、電音舞曲、英文等歌曲，橫跨老中青少世代，韓粉情緒沸騰到最高點，結束還不願散去。

(中國時報)

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