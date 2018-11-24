悲情催票 邁淚灑現場

2018年11月24日 04:11 中國時報 林宏聰 、 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

民進黨高雄市長候選人陳其邁23日選前之夜在鳳山登場，主辦單位宣布現場湧進遠超過預期的22萬人，支持者全場高喊「凍蒜」，令陳其邁淚灑現場；競選團隊更當場發布總動員令，要求1人拉4票，「最少從80萬票開始贏起！」

6點前就有群眾大量湧入，空拍畫面密密麻麻滿是人潮，主辦單位晚間8點宣布創下地方自治史紀錄的20萬人以上；高雄捷運公司統計，昨晚會場旁鳳山西站出站人次達1萬65人，而平時周五平均日運量約2800人次。

全場激情 替花媽討公道

陳陣營事前預告選前之夜是歡樂嘉年華，但昨晚全場仍不斷放送「高雄人不能被糟蹋」、「替花媽討公道」；陳其邁上台時群眾高呼凍蒜，他說「你們再喊下去我會掉眼淚」，激發支持者更連聲高喊，「凍蒜」聲不停。

陳其邁眼眶泛紅，聲嘶力竭吼到破音，致詞不斷訴求高雄在地、高雄是他一生守護的地方、已準備好把生命奉獻給故鄉高雄，最後訴說「我在乎所有的高雄人」時，終於掉下男兒淚，一把鼻涕一把眼淚，引爆晚會全場高潮。

陳菊則說，最近有謠言說民進黨會出奧步，說選前之夜有人會下跪、痛哭，「我們流淚是因為不捨高雄20年打拚被汙衊」、「高雄人不用跪，要有尊嚴地站在這裡」，她問台下支持者：「若陳其邁選舉結果有閃失，高雄人如何對歷史交代？」

日前挺陳其邁遭網友批評的台語歌手詹雅雯再度登台，強調不管誰當選，日子都要照過，她只是賺口飯吃，「為什麼要欺負我詹雅雯一個？」特別演唱新歌〈天袂辜負阮〉表達心意。

下動員令 要求1人拉4票

由於韓國瑜造勢場改發高雄「高」字旗，陳其邁陣營昨邀旗子設計者林宏澤上台「挺其邁」，陳陣營總幹事召集人劉世芳更批評：「韓國瑜是最沒資格拿這面旗子的人。」

陳陣營發言人趙天麟代表競選團隊下達總動員令說，這次預計有150萬人出來投票，他要在場20萬市民1人拉4票，最少從80萬票開始贏起，這番宣誓令全場情緒沸騰，氣笛喇叭響徹雲霄。

(中國時報)