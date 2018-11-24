返鄉運輸爆量 盛況宛如過年

2018年11月24日 04:11 中國時報 張立勳 、 林瑞益 ／綜合報導 ／綜合報導

受「韓流」影響，九合一選舉被炒得火熱，昨天台鐵、高鐵、國道客運出現爆量人潮，國道客運不斷加開班次，整體運量增加3成，高鐵自由座車廂也站滿旅客，盛況宛如過年；有「北漂最正女主持人」之稱的國民黨青年黨代表李明璇23日呼籲，買不到車票北漂族，可透過網路社群平台找尋共乘返鄉投票，用行動支持高雄市長候選人韓國瑜。

「韓流」效應外溢，讓高雄選情熱度不斷升高，昨日下班後和今天中午前的高鐵、台鐵車票，幾乎都沒空位。高鐵昨晚7時15分，加開各站皆停靠的全車自由座南下列車，4天將共加開58班次；國道客運昨也被擠爆，尖峰時段台北─高雄每8分鐘就開出一班車，統聯客運指出，今年返鄉投票人潮超乎想像。國光客運則說，運量較平常增加3成。

臺灣青年民主協會發起募資計畫，短短12天募得近90萬元，讓2500位青年以101元的優惠價，返鄉投下關鍵一票，最熱門的台北出發往台南、高雄車次，票搶得最凶；協會祕書長張育萌表示，首班列車在23日下午4時出發，2天將有60車次陸續從全台各地發車，也宣示著本次選舉「青年世代不會缺席」。

李明璇表示，這次選舉返鄉投票熱潮跟以往不一樣，有一群南部企業家包了20輛遊覽車，1000個位子在1周內就沒了，甚至雙北市有邱政偉等2、30名非高雄人，計畫今早投完票，帶著韓國瑜勝選的期待，開車載高雄人返鄉投票。

家在小港的北漂族Joey指出，他30幾歲沒有投過票，這次韓國瑜講很多打動他的政見，他認為高雄變得那麼差，沒有人是局外人。

(中國時報)