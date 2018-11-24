藍綠激戰無興訟 高市創民主典範

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中國時報

選舉選歡喜！高雄市長選舉激烈纏鬥，原本該是場劍拔弩張戰爭，但韓國瑜訴求愛與包容、乾淨選舉，以自嘲化解衝突，堅持1個人都不告，正向態度帶動藍綠陣營同步成長，今年高雄市長、議員候選人竟難得無人互告興訟，共創民主典範。

過去每逢選情緊繃、金鼓齊鳴，候選人難免互相攻訐，你告我誹謗、我告你妨害名譽，加上彼此指控違反《選罷法》，除了製造話題外毫無意義，徒然浪費司法資源，然而，今年高雄市長選戰，只有陳其邁陣營宣布要告散播假新聞的網友「李榮貴」。

選舉後期，韓國瑜備受抹紅困擾，一度打算對名嘴、網友提告，但人都到地檢署外，想想還是放棄，捍衛理念也展現氣度，後來造謠網友因此親自出面道歉，為這場選戰增添1起溫馨小故事，也驗證選舉競爭確實不該是殺父之仇、奪妻之恨。

選前藍綠互控對方可能出奧步，網路眾說紛紜、人心惶惶，韓國瑜幽默發起徵求108招奧步，激發韓粉想像力大爆發，最後來了6000多招，內容光怪陸離簡直可收錄編輯成《3分鐘搞懂選舉奧步》，提前消毒網路謠言，讓選民有所警惕。

直到法定選舉時間結束前，仍有大批訊息透過LINE、臉書轉傳，憂心忡忡提醒同陣營小心對方出怪招，值得肯定的是，在藍綠雙方自制下傳說中的選舉奧步終究沒有出現。

民主是人民作主，高雄人甚至全台灣都要迎接一個新時代到來；這場選戰，韓國瑜示範風趣幽默、寬宏豁達氣度，陳其邁則展現嚴謹認真、奮戰到底精神，兩人值得市民的掌聲。

(中國時報)

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