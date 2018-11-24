韓冰高ＥＱ 化解林夕、假籤詩紛擾

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中國時報
／高雄報導

韓國瑜千金韓冰，初生之犢不畏虎，選戰尾聲面對三鳳宮假籤詩、林夕轟韓「直銷騙子」等事件，淡定正視一切紛擾，23日她當電台一日DJ播林夕成名曲〈紅豆〉化干戈為玉帛，也參拜三鳳宮祈福，高EQ應對進退，頗有乃父之風；廟方則有兩名董事全程陪同，更熱情說，「當選後一定要再來喔！」

日前網路流傳三鳳宮假籤詩，一度讓韓國瑜飽受質疑，韓冰昨與立委許淑華、韓小編等人，到三鳳宮參拜祈求韓總平安、順利，她重申假籤詩非團隊所為，也感謝大家最後選擇相信。

她在電台節目特別點播〈紅豆〉，雖然作詞人林夕批評爸爸韓國瑜，但她直說「一碼歸一碼」，民主要接受不同聲音，有支持的人，自然也有反對的，有道理就修正，沒道理聽聽也無妨。

而談到韓國瑜參選以來的心路歷程，她說，起初看到一連串抹黑新聞，想安慰韓總，但他反而自我調侃「都快不認識我自己了」，還要身旁的人冷靜，他像在「修煉」，強調這只是選舉過程，EQ非常好。

她認為，韓流現象意味著民心思變，找到宣洩出口，也從爸爸身上看到希望，但這是很多人努力，才成就的結果，政治人物可為老百姓做牛做馬，或作威作福，要隨時提醒自己不能忘本，就像爸爸說永遠跟基層站在一起，允諾當選後要去果菜市場睡一晚。

她眼中的爸爸是一個勇敢、無私的人，總是把自己放最後一位，以大家利益為優先，他也不隨意攻擊別人，「像在修煉等級不斷提升，讓我佩服。」

昨平均年齡23歲的韓國瑜小編團隊，在國民黨高雄市黨部舉行記者會，真情告白向年輕人與首投族喊話「給韓國瑜機會，換人做做看」，小編王律涵說，如果韓國瑜做不好，大家可以罵爆、嗆爆他；韓冰立即說，不會、不會，一定會做好，不要把他罵到爆。

(中國時報)

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