選戰觀察－油門催到底 藍綠白全輸不起

2018年11月24日 04:11 中國時報 楊孟立

台北市長選戰藍、綠、白混戰大半年，三方都有輸不得的壓力，越到最後關頭，電門催越緊，就像三輛動力全開的火車相撞，其中兩列車註定要被掃入歷史灰燼。

選輸就退出 姚猛添柴火

民進黨候選人姚文智從表態以來沒被看好過，儘管積極投入，但「姚文智選假的」、「提名姚就是禮讓柯」等質疑一直沒間斷。更慘的是，上至黨政高層下至基層支持者，抱怨姚耳語從未停過，也難怪姚文智在最後關頭感嘆黨給的資源「一丈差九尺」。

儘管各界不看好，但對姚文智而言，今年已是他離台北市長最近一刻。以北市藍大於綠基本盤，只要藍綠對決，民進黨勝算微乎其微，一團混戰才有脫穎而出機會。姚文智選得辛苦，但從沒放棄念頭，越是到尾聲，策略都是要激發綠營歸隊，畢竟已立下「選輸就退出政壇」承諾，並以行動請辭立委，姚只能全力往前衝，不然就沒有明天。

民進黨高層也該看清，不用再期待與柯文哲合作的空間，今天你不弄死他，未來他就弄死你。

佛系也發火 丁奮力一搏

國民黨候選人丁守中為了台北市長一役，準備超過20年，好不容易等到這次機會，雖然選戰之初，被嘲弄「佛系」打法，但選到最後，佛也發火，批柯打綠，火力愈發猛烈。不要忘了，2016年立委落敗後，丁守中漸被遺忘，曾失去舞台的人，現在看到了政治生命延續唯一機會，怎肯放手？

至於國民黨，從來沒失去首都執政權超過4年，黨內大老若要放眼2020年，絕對要攻下台北市，且這次分裂的是綠、白，藍軍絕對要把握機會，奮力一搏。

藍綠都想吃 柯非贏不可

標榜白色力量的柯文哲看似游刃有餘，但胃口太大，藍綠都想吃，最後招致變色龍批評，在藍綠基本盤歸隊後，誰都能看出柯文哲的緊張與焦急。

柯文哲這一役只能成功，不許失敗。贏了，未來才有挑戰大位資格；輸了，柯文哲失去了表演的舞台，白色力量恐將煙消雲散。柯文哲不必幻想輸了以後，還可依循1998年陳水扁模式翻身選總統，因阿扁背後是有民進黨組織奧援，才能挑戰2000年，柯文哲沒組織動員力量，如果在台北市就被藍綠夾殺出局，當2020年戰場放大到全台灣，他要如何東山再起？

(中國時報)