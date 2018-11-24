柯忍淚告急 6度喊出來投票

2018年11月24日 04:11 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲昨在四四南村辦選前之夜，湧入數萬支持者相挺。柯未如外界預測，靠「做好做滿」承諾搶票，而是配合「藍綠共生」、「市民自覺取代藍綠對決」晚會主題，炮打兩黨延續舊政治惡習，呼籲選民鞏固中道力量踴躍投票，讓台北市成為超越藍綠城市。柯演說慷慨激昂，數度忍住激動眼淚，對群眾高呼，「柯文哲沒有朋友，但有你們！」

柯陣營選前之夜從下午4點開始，由歌手、樂團輪番演出，最後市府局處長、柯妻陳佩琪、「第一爸媽」一起上台，陪柯發表半小時演說。值得一提的是，擁有民進黨籍的副市長陳景峻不畏黨紀開鍘，發表15分鐘演講，直言若柯不能連任，甚至國民黨班師回朝，「我會很鬱卒！」

由於外界評估，在藍綠歸隊下，投票率、姚所獲票數，將成柯勝選與否關鍵，因此柯六度高喊「出來投票」，呼籲選民投票給公開透明的政治文化、銀髮照顧計畫、公宅政策、軸線翻轉計畫、不債留子孫的政治理念。

柯還強化自己「非藍非綠」、「白色力量」形象，鞏固中間選民意味濃厚。柯痛批，台灣歷經3次政黨輪替，但除統獨意識形態，兩黨其實差不多，為選舉該做的不做、不該做的拚命做，抹黑、抹黃、抹紅、人身攻擊等舊政治惡習天天上演，「4年前國民黨用葛特曼案打擊我，4年後換民進黨，讓我非常驚訝！」

柯打出告急牌強調，「在藍綠夾擊下，我的選情真的告急，藍綠各拉一點，柯文哲是真的可能會落選！」他還說，台北市是六都唯一由白色力量執政城市，也是超越藍綠重大實驗場，如果失敗了，藍綠對抗幽靈，將繼續主宰台灣政治。

最後柯高呼，「柯文哲沒有朋友，但有你們！」盼選民用選票證明「人民自覺，可取代藍綠對決」。演講完畢，陳佩琪激動落淚，柯忍住眼淚，並激動高舉雙臂接受全場歡呼。

(中國時報)