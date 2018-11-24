批柯算計藍綠 丁喊滅東廠

2018年11月24日 04:11 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

首都一役選情緊繃，台北市府顧問蔡壁如疑在LINE群組操作棄保，國民黨台北市長候選人丁守中昨痛批柯從頭到尾都在算計藍綠、騙藍騙綠；昨晚選在凱道舉辦選情之夜的丁守中，逾數萬藍軍力挺丁守中，並齊聲高喊「1124滅東廠」。

丁守中昨白天繼續掃街，3天走遍台北12行政區，晚間在凱道辦選前之夜，國民黨主席吳敦義、前總統馬英九、國民黨副主席郝龍斌都到場。

丁守中說，柯口口聲聲打破藍綠，但從頭到尾都在算計藍綠，以前騙藍的票，現在關鍵時刻又開始騙綠的票，「他根本沒打破藍綠，根本就在騙藍騙綠。」他說，現在就是蔡壁如操作棄保，「讓蔡英文2020下台有什麼不好，那是對台灣最好的事情！」

昨晚凱道選前之夜湧入3萬名藍軍支持者，大進場時160公尺走道走了12分鐘才到台前，與33位議員候選人合體。丁守中與馬前總統高唱「台北的天空」，展現團結氣勢，吳敦義、郝龍斌、張善政及多位藍委到場力挺。

丁守中痛批，如今因民進黨執政搞意識形態、台獨，不發展經濟只拼政治鬥爭，讓民主蒙塵；又有位無能無為的市長，讓台北停滯下滑、人民低薪窮忙，「大家都要出來投票救台灣！」

丁說，民進黨高層認為只要丁守中沒贏、民進黨就沒輸，因民進黨與柯合作，這次投票就是對民進黨政府、柯文哲施政無能的不信任投票。

丁守中說，台北過去繁華燦爛，最近卻下滑嚴重，令人心痛。101大樓與大巨蛋同為BOT，但101已是台北地標，大巨蛋卻擺在那邊爛，成為台北恥辱，就因碰到不同市長；且柯不僅對大巨蛋沒作為，都更執行率不到1%，應讓無能無為的市長下台。

丁妻溫子苓溫情喊說，丁執著理想，且最欣賞他有顆善良的心，「這樣的人能為大家服務，一定會把市民福祉放在最前面。」

(中國時報)