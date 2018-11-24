英賴謝合體 力挺姚文智

2018年11月24日 04:11 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

民進黨台北市長候選人姚文智昨晚在北市府前廣場舉辦「國家首都勝選之夜」造勢晚會，在10點準時落幕，主持人高喊現場湧入數萬人。總統兼民進黨主席蔡英文第7度為姚站台，行政院長賴清德、駐日代表謝長廷等天王現身力挺，展現民進黨唯一支持姚文智堅定態度。

姚文智呼籲支持者要拉兩種票，一是4年前投給柯文哲的票，另一是還未決定或不投票的，只要熱情支持者去拉這兩種票，他一定會當選。他說，現已進入「游錫堃時刻」，如果最後關頭失去信心，2014年游錫堃參選新北，以些微差距發生遺憾就會發生。

姚又說，投給柯文哲等於投給韓國瑜；投給丁守中，等於投給歧視女性的吳敦義。這次選舉遭網軍和中資媒體不斷造謠攻擊，所有人都應堅定信心。

蔡英文昨晚致詞說，「我們要跟姚文智一起拚到最後，拼出勝利。我們要一起實現台北夢，在這最關鍵的時刻，不要猶豫、不要遲疑，大家都來支持姚文智。」

姚文智強調，當被民進黨提名那天就知要代表台灣價值，不管多困難都打死不退，「我是唯一台灣價值代表，我也是唯一的台灣隊，我要有堅持勇氣，迎向最後勝利。」

對柯文哲市政顧問蔡壁如傳棄保訊息，姚陣營說，這只是凸顯柯陣營的潰敗及緊張。此外，先前姚文智在造勢場合「公審」同黨議員高嘉瑜，引發支持者不滿高喊「高嘉瑜下台」。高嘉瑜昨掃街開直播藉機大吐苦水，稱自己被姚這樣講，「我媽也會傷心，也會在陰暗角落哭泣啊！」反諷意味濃厚。只不過，講完卻笑到彎下腰，酸度破表。

現場也有許多民眾提到日前造勢場上，高嘉瑜在姚身後翻白眼、表情超多，高嘉瑜解釋，「我只是在做眼球運動」，講完當場示範給選民看，心情絲毫不受姚批評影響。

(中國時報)