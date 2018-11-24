小英文膽現身 民進黨唱雙簧

2018年11月24日 04:11 中國時報 張潼 、 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

首都市長之戰「三腳督」，台北市長柯文哲要突破藍綠夾擊，就須操作棄保。果然選戰最後階段，柯核心幕僚蔡壁如被發現，透過Line傳送「姚文智根本選不上」訊息，指國民黨選情佳，民進黨2020沒機會，呼籲選民勿讓丁守中勝選；甚至選前之夜，蔡英文總統文膽、文化總會祕書長林錦昌突然現身柯文哲選前之夜，讓綠營基層對「棄姚保柯」有無限想像空間。

選前之夜，蔡總統出席拉抬姚選情，但被視為蔡分身的林錦昌卻現身柯場子，形同「柯綠合作」、棄姚保柯氛圍。

雖然柯文哲昨晚9時現身選前之夜，但林錦昌與紙風車執行長李永豐傍晚就參加柯造勢園遊會，林待後台數小時。林錦昌也不避諱向媒體表示，自己沒有黨籍，只是以市民身分到場，且他4年前曾替柯操盤，這次是觀摩、見見老朋友。

國民黨議員汪志冰直言，民進黨表面挺姚，暗地卻玩兩面手法，跟柯暗通款曲。她認為，蔡英文最終考量仍是自身政治利益，柯是她2020連任一大阻力，關鍵時刻派自己重要親信挺柯，假設柯最後真的因綠營棄保險勝，豈能不對小英報以湧泉？最可憐的是姚文智，被高層玩弄於股掌。

選前之夜，除林錦昌現身外，柯陣營核心幕僚蔡壁如也被發現，透過Line群組發送有「棄姚保柯」意味訊息。網路截圖顯示，蔡傳送1則劈頭就寫「姚文智根本選不上」的訊息，還分析若國民黨選情佳，北市加新北700萬人口，民進黨2020還有機會嗎？呼籲選民勿讓丁守中勝選。

外界質疑，蔡舉動明顯操作棄姚保柯，但柯昨受訪撇清，不曉得這事，選戰打到最後「握手都沒時間了，哪會管其他事？」蔡壁如也澄清非她所寫，只是轉傳，但她直言，看完訊息後覺得有理，所以轉傳。

(中國時報)