冒死救人被抹黑 侯怒嗆奧步

2018年11月24日 04:11 中國時報 葉德正 、 劉宥廷 、 葉書宏 ／綜合報導 ／綜合報導

前高雄市長、駐日代表謝長廷23日指陳進興綁架人質時，侯友宜並沒有進去和陳現場談判，若侯否認，他就公布錄音檔。（杜宜諳攝）

前高市長、駐日代表謝長廷23日陪民進黨高雄市長候選人陳其邁在高雄三鳳中街掃街，針對當年陳進興綁架南非武官案，謝長廷表示，侯友宜當時沒有進去，若侯否認，他就公布錄音檔；侯友宜晚間反嗆，他在生死關頭面對近乎瘋狂的陳進興，把人救出來，現在還有人說他沒見到陳進興，這不是奧步，什麼是奧步？

謝稱侯若否認 公布錄音

謝長廷指出，葉菊蘭說當初陳進興案侯友宜不在是真的，網路有人批評是不對的，這21年來，他不提陳進興的事件有很多原因，如今，當時的台北市刑大隊長侯友宜成為新北市長候選人，當年他的助理姚文智轉成台北市長候選人，現在接受歷史的檢驗，哪一個人說謊，哪一個人善良？

謝說，他當時是勸降陳進興的，他去勸降陳並答應替陳的太太辯護，這都有錄音，於是陳答應投降把3把槍交出來，把人質分批釋放出來，解決了這件事情。

謝強調，侯友宜沒進去和陳進興談判的，「他是沒有進去的，他是在指揮所，說真話就好啊！」當時是他拿槍和帶人質出來交給侯友宜，後面他帶監察院委員葉耀鵬進去，之後小孩抱出來以後，一個警官就把小孩交給侯友宜，那時候全世界的媒體都在照那個小孩。

侯憶被槍抵頭 差點沒命

侯友宜23日下午回應，當時媒體守候，也有現場直播，去看回放就能知道事實真相，大家都非常辛苦，但最辛苦的還是警察弟兄用生死捍衛民眾安全。

侯友宜晚間在造勢晚會火力全開反嗆，當警察31年歲月，拿著槍就跟兄弟衝鋒陷陣，他在生死關頭拚第一線，他一人面對幾近瘋狂的陳進興，陳一手拿槍抵著他的頭，另一手拿槍搜他身，當時搜到大哥大，對方差點要開槍，如果當時帶槍，可能沒命。

所有人都辛苦 不應邀功

侯友宜情緒激昂的說，他把人救出來，他第一線在拚的人，現在竟然有人說他連陳進興都沒見到一面，這不是奧步，什麼是奧步？

侯友宜競選總部發言人賴冠群表侯示，這個事件的危機處裡，有許多人共同的參與，包括警察、媒體、政府各單位，所有人都很辛苦，謝要表達他的功勞應該要鼓勵，但不用在選舉最後一天如此邀功，只要心存感恩、正念，大家都可以肯定彼此的付出。

(中國時報)