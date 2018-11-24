侯籲用正向力量 終結東廠

2018年11月24日 04:11 中國時報 葉德正 、 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

選前之夜，國民黨新北市長候選人侯友宜在板橋第一運動場舉行造勢晚會，侯慷慨激昂疾呼，中央執政汙衊軍公教警消，台灣增加更多仇恨，執政不好想嬴，心中沒有人民只有選舉，希望正義力量站起來，善良人民要覺醒，選民要用正向力量終結東廠！

侯友宜昨晚在板橋第一運動場前廣場舉行選前最後造勢晚會，主舞台布置延續市民總部的美漫風格，巨幅投影「正義X覺醒 護新北」，選前晚會包括立委林奕華、環保局長劉和然、立委曾銘宗、柯志恩及新北市長朱立倫到場助講。

另外，現場也邀請「素人助講」，包括三重力行市場的炸物攤老闆李俊興、石碇柴燒麥芽糖阿伯王正常與青農王御庭等人到場力挺。

曾抓過最多十大槍擊要犯的警官黃世富遺眷張玉治也到場聲援表示，侯友宜當新北市大家長，能夠讓大家安居樂業；侯友宜二哥侯明鋒則是選前之夜唯一一位來站台家人，他說，弟弟當初衝鋒陷陣抓壞人，現在卻被說沒做過，相信有智慧市民24日會站出來支持正正當當做事的侯友宜。

活動高潮在晚間9時30分達到最高潮，從門口到舞台約100公尺距離，侯友宜走了超過10分鐘，支持者擠成一團，希望握到侯友宜的手。

侯友宜站在台上慷慨激昂說，侯友宜做事情就像他當警察抓壞人，不分顏色、只問對錯，他在台上追問台下民眾「兩年中央執政好不好？」台下民眾高聲回應「不好！」侯強調，現在階級對立、勞資對立，汙衊公、教、軍、警、消，台灣增加更多仇恨。

侯友宜說，民進黨說新北贏他們就大贏，執政不好想贏，等於心中沒有人民只有選舉，高呼正義的力量站起來，善良的人民要覺醒，24日來迎接人民的勝利。

(中國時報)