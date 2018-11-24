侯籲用正向力量 終結東廠

國民黨新北市長候選人侯友宜（左四）選前之夜，晚會主軸定調「正義X覺醒，護新北」，在演講時提及父親對他的教誨，強調除暴安良不分顏色，心中只有一個顏色，就是中華民國國旗的顏色。晚會最後侯友宜與新北市長朱立倫（右四）、黨籍市議員候選人齊唱〈朋友〉，為晚會畫下句點。（黃世麒攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

選前之夜，國民黨新北市長候選人侯友宜在板橋第一運動場舉行造勢晚會，侯慷慨激昂疾呼，中央執政汙衊軍公教警消，台灣增加更多仇恨，執政不好想嬴，心中沒有人民只有選舉，希望正義力量站起來，善良人民要覺醒，選民要用正向力量終結東廠！

侯友宜昨晚在板橋第一運動場前廣場舉行選前最後造勢晚會，主舞台布置延續市民總部的美漫風格，巨幅投影「正義X覺醒 護新北」，選前晚會包括立委林奕華、環保局長劉和然、立委曾銘宗、柯志恩及新北市長朱立倫到場助講。

另外，現場也邀請「素人助講」，包括三重力行市場的炸物攤老闆李俊興、石碇柴燒麥芽糖阿伯王正常與青農王御庭等人到場力挺。

曾抓過最多十大槍擊要犯的警官黃世富遺眷張玉治也到場聲援表示，侯友宜當新北市大家長，能夠讓大家安居樂業；侯友宜二哥侯明鋒則是選前之夜唯一一位來站台家人，他說，弟弟當初衝鋒陷陣抓壞人，現在卻被說沒做過，相信有智慧市民24日會站出來支持正正當當做事的侯友宜。

活動高潮在晚間9時30分達到最高潮，從門口到舞台約100公尺距離，侯友宜走了超過10分鐘，支持者擠成一團，希望握到侯友宜的手。

侯友宜站在台上慷慨激昂說，侯友宜做事情就像他當警察抓壞人，不分顏色、只問對錯，他在台上追問台下民眾「兩年中央執政好不好？」台下民眾高聲回應「不好！」侯強調，現在階級對立、勞資對立，汙衊公、教、軍、警、消，台灣增加更多仇恨。

侯友宜說，民進黨說新北贏他們就大贏，執政不好想贏，等於心中沒有人民只有選舉，高呼正義的力量站起來，善良的人民要覺醒，24日來迎接人民的勝利。

(中國時報)

冒死救人被抹黑 侯怒嗆奧步 「陳把槍交給我」葉耀鵬打臉謝長…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。