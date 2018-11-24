「陳把槍交給我」葉耀鵬打臉謝長廷

2018年11月24日 04:11 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

駐日代表謝長廷指白曉燕案是由他勸降陳進興，當時冒險進入現場接受陳進興陳情的前監察委員葉耀鵬23日表示，陳是向他交槍投降；前板橋地檢署主任檢察官張振興則說，謝長廷是事件後段才到現場，並沒有看到侯友宜抱出南非武官嬰孩。兩位現場斡旋人士的說法等於打臉謝長廷。

張振興說，當天他趕到現場，侯友宜已將卓懋祺的小嬰孩抱出官邸，他在前進指揮所與陳通電話，沒有進入室內，當時他與陳對話等於是電話筆錄，過程中他問陳可以找誰幫他，但是陳提的人選是沒有律師身分的行政官，他向陳表明並徵詢找謝長廷律師幫忙獲陳同意，才由警方聯繫謝長廷，所以謝是事件後段才到。

葉耀鵬回憶說，當時警方打手機給他，表示陳進興要向監委陳情然後投降，當他抵達現場表示願進入屋內接受陳情，指揮官高檢署檢察長盧仁發還以安全顧慮勸阻，他仍堅持進入。

葉耀鵬表示，他是從窗戶爬進卓懋祺官邸的，因為開門很可能引起槍戰。「陳進興雙槍不離手，最後拿著他交出來的槍，我的手還在發抖」，葉耀鵬回憶說，陳進興、張素貞夫婦一見到他就下跪，訴說張素貞及妻舅張志輝遭刑求，激動時陳持槍敲地板，他害怕槍枝走火。

在葉耀鵬承諾受理陳進興陳情後，陳與妻子將2把槍及子彈裝進手提塑膠袋交給葉耀鵬投降，再由葉轉交給侯友宜。

葉耀鵬表示，侯友宜抱嬰孩及之後進入室內面對陳進興都沒有帶槍，在警匪雙方處在對立面的情況下，遠比接受陳情的他危險，他敬佩侯友宜的勇氣。

(中國時報)