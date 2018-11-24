新聞透》謝長廷的奸巧蘇貞昌最知 又爆錄音能信嗎

民進黨新北市長候選人蘇貞昌（左）23日到板橋區掃街拜票，他與立委張宏陸（右）一起在宣傳車上向市民揮手致意尋求支持，出發前他受訪時強調很努力，很誠意，但是還是看市民大家一起來支持，才能來贏得勝利。（季志翔攝）

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中國時報

選前最後一天，謝長廷爆料持有錄音帶證明當年南非武官案是他入內談判而非侯友宜，企圖影響選舉，這與當年吳敦義緋聞錄音帶如出一轍，如此擅長選舉操作，難怪蘇貞昌當年會以「奸巧」比喻謝，原來早有先見之明！

2007年民進黨總統初選謝蘇之爭，蘇貞昌登報「長廷兄，轉移焦點也不能改變涉案的事實」，暗指謝長廷涉入高捷弊案，甚至用「奸巧」比喻謝長廷，兩人廝殺鬥爭慘烈，直逼割喉戰，縱使後來「謝蘇配」參選2008，但心結已成，2人貌合神離。

錄音帶事件多次影響台灣選舉結果，謝長廷在1998年高雄市長對上吳敦義，選前最後一刻，前議員陳春生公布的吳敦義緋聞錄音帶，令吳敦義以4000多票飲恨，多年後，陳春生爆料一切都是謝長廷授意，雖法院判決對謝長廷有利，但也引起政壇議論。

如今，選戰最後時刻又有所謂錄音帶，換成當年陳進興挾持南非武官案，指控侯友宜沒有入內談判，這對當年一戰成名、眾所皆知鐵漢形象的侯友宜而言，無疑是一大傷害。

令人佩服的是，謝長廷當年在挾持事件的危急時刻竟不忘錄音，還保留21年。

更厲害的是，當年警政署長丁原進曾批評謝長廷入內，延遲釋放人質時間，那時謝長廷竟能吞忍，未公布錄音帶證明自己居功厥偉。

另外，謝長廷如果對侯友宜頗有微詞，請問，為什麼不在侯擔任警政署長時公開？不然也可在侯當藍營主政的新北市副市長時公布，卻選擇在21年後，選舉如火如荼的最後一刻揚言公布。

選戰最後階段，任何事件都可能影響選舉結果，如果過度操弄，反而會激起選民反彈，蘇貞昌認證過的奸巧，難道選民看不出來嗎？

(中國時報)

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