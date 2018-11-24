侯涉險談判 謝攬全功太離譜

2018年11月24日 04:11 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

謝長廷聲稱侯友宜沒見過陳進興，當年是他勸降有功。1名當年參與此案的警察打臉，陳1997年11月18日傍晚潛入武官宅邸，警匪曾對峙開槍，侯友宜見不是辦法，隻身進入與陳談判，還將武官跟他女兒帶出送醫，謝長廷隔日上午才到，現在竟說全是自己的功勞，實在有些離譜。

謝當年接受媒體專訪說：「陳有3把槍，先交出2把，最後1把交給侯友宜，他出面也願意依法律規定，雙手讓侯用手銬銬起來，表示接受法律的制裁。」此話證明侯有在場，也有參與談判。

1名參與白案的警察回憶，陳18日下午闖入卓懋祺住家，自己打電話給警察，警方到場後因溝通不良，雙方發生槍戰，過程中卓和女兒分別被流彈打中。

侯友宜當時見情況危急，向門口大喊要求談判，表示自己身上沒帶槍，希望和陳談論讓傷者能送醫，陳後來拿槍指侯的頭，搜身搜到侯口袋有1支舊型大哥大，陳當時說：「帶槍喔，讓你死！」侯笑著拿出來說：「三八兄弟，大哥大啦！」。

侯友宜後來和陳談判，答應讓傷者送醫，但陳強調，妻子張素貞、小舅子張志輝並未涉入白曉燕案，警方須洗刷妻舅清白，陳後來指名謝長廷幫他們辯護。

這名警察表示，平心而論，謝長廷在本案裡確實有幫忙，但如果謝把侯友宜最早的冒死談判，跟後來的繳械投降，都全說成他的本事，跟事實相差太大，對侯跟對所有的警察都太不公平了！

(中國時報)