新聞透視－陳英鈐 別再狀況外

2018年11月24日 04:11 中國時報 鄭舲

九合一地方大選今登場，今年因合併10案公投舉行，創下選舉史上許多「之最」，票種、張數史上最多，開票時間也將是史上最長，預估到凌晨兩點公投結果才會出爐。但在選務複雜度這麼高的情況下，中選會不僅行政中立惹質疑，選務頻頻出包，甚至連最基本選票張數都統計不出來，「狀況外」的情形，不禁讓人擔憂中選會別成了這場選舉的最大亂源。

選票張數 居然不知

今年10案公投綁大選，由於公投年齡下修到18歲，投票權人高達1975萬7067人，選票張數也因此創下歷史新高。但中選會卻無法詳實統計選票張數，只含糊表示「印量交由各地選委會處理」。最基本的問題都無法回答，連地方選務人都稱是笑話，看不下去，也對中選會官員狀況外及螺絲可以鬆到這地步，覺得不可思議。

昨天國民黨台中市長候選人盧秀燕競選總部主委江啟臣舉行記者會，揭露台中市選委會聘用不符規定的投開票所主任監察員。根據《選罷法》規定，主任監察員必須為現任公教人員，但台中市選委會卻任用退休教師為主任監察員，中選會知法犯法，視法為無物又添一樁。

選務出包 罄竹難書

重點是，要不是有人檢舉，逼得台中市選委會緊急撤換兩人，由現職公教人員接任，但此事也凸顯中選會的疏忽與散漫，特別是選務人員攸關整個選舉的公正性與公信力，是皇后的貞操，如果選務人員的資格適法性出包，將讓選舉增添不必要的疑慮與不安。

但中選會辦理本次選舉，荒唐事跡早已多到幾乎只能用「罄竹難書」形容。從國民黨三項公投提案過程屢遭刁難、以核養綠公投拒收補件風波，到近日發生選票險些外流、違法公告公投意見書後多花931萬在報紙補刊等，種種作為都讓人搖頭。身為獨立機關、理應依法行政的中選會，卻一再明目張膽違法，連被「法院認證」都不認錯，怎能讓選民放心，中選會能辦好這場史上最複雜選舉？

這場選舉因為「韓流」席捲全台的戲劇性，加上打破鳥籠公投後第一次的公民權實踐，受到全球矚目，呼籲中選會別再想政治操作，趕緊回神做好選務工作，才不辜負社會大眾期待。

(中國時報)