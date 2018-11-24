沒選舉行情 台股失守9700點

2018年11月24日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

九合一選舉今為投票日，選戰打得火熱，台股昨卻顯得冷清，因為觀望氣氛濃厚，呈現量縮震盪走跌，成交量僅765億元，創今年以來新低量，台股終場下跌47點、收在9667點，不僅沒有選舉利多行情，9700點關卡也失守。分析師指出，選後得面臨iPhone砍單、科技業不振的現實，台股空頭走勢將延續到明年下半年，指數恐下探7800點。

創今年以來新低量

外界認為，這次選舉是蔡政府執政的期中考，根據過去6次縣市長選舉經驗來看，縣市長選舉結果若執政黨獲勝，下周一開盤將上演慶祝行情，若執政黨慘敗，恐開低整理。

華南投顧董事長儲祥生認為，美股近1周跌了3％，台股僅跌1.14％，選舉結果固然有些影響，但真正的重點，還是得看美股臉色，若美股周五持續走跌，台股下周空方的力道就多一些。

國泰證期顧問處經理蔡明翰認為，縣市長屬地方選舉，不涉及兩岸關係、中央執政，對台股的影響有限。蔡明翰說，隨選舉結果底定，月底川習會登場，若政治及經濟不確定因素逐漸消弭，台股可望回歸基本面，國際股市、耶誕節消費旺季以及企業獲利狀況等，才是左右台股的重要關鍵，台股短期將呈震盪整理，指數介於9500點至1萬點間。

貿戰升級 主要負向變數

展望台股走勢，凱基投顧台股分析師張明祥警示，科技產業不振要小心造成股市暴風，尤其在缺乏新品、貿易戰升級下，企業獲利已出現持續下修風險，預期這波空頭走勢將延續到明年下半年，2019年的台股加權指數下看8500點，甚至有進一步下探7800點的機會。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股中長期關鍵變數焦點，仍是陸美貿易角力結果，短期看來，貿易戰無化解跡象，是主要負向變數之一，加上近來美方南海軍演、台灣地方選舉以及義大利與德國政情變化，都將加大市場波動。

(中國時報)