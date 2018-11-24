近5萬警民 部署投開票日維安

2018年11月24日 04:11 中國時報 林郁平 、 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

23日選前之夜，各候選人都做最後衝刺，激情熱鬧之餘，幸沒有發生重大狀況，平安落幕，讓負責維安的警方鬆了一大口氣。不過，針對今（24）投開票日，警方不敢大意，除全國6萬8000多名警力全部停休，派出4萬6000名警民力執行投開票所及周邊安全維護工作外，也將對民進黨中央黨部、總統府及官邸、各候選人競選總部等重點目標，加強部署警力維安，預先備妥改道牌、鐵馬護欄等阻材，防止抗爭或脫序不法行為。

警政署長陳家欽23日親自坐鎮，主持選舉治安維護工作聯合指揮所專案會議，與六都、縣市警察局長及相關單位人員視訊，要求各警察局應縝密規畫各項維安勤務、審慎周延警力部署，務必確保「投票前平安」、「投票日平順」、「投票後平穩」三大工作目標。

台北市警局表示，今日約7000多名警力，白天先針對各地投開票所，進行相關維安工作，下午4時投票結束後，依選舉結果變化，將勤務重點轉向民進黨、國民黨中央黨部、特定候選人競選總部、中選會等地。總統府、政要官邸也都會布防，加強巡守。

警政署表示，投開票日將派警衛人員1萬6309人、協勤民力2萬3901人、機動處理組5756人，協同執行全國1萬5886個投開票所及周邊安全維護工作，人數與4年前縣市長選舉差不多。

警方表示，因這次大選結合10項公投，各投開票所依空間規畫，動線與往年不同，如發生選務糾紛，各投開票所警衛人員及現場事故處理小組，都會適時協助選監小組及主任管理員，確保投開票所30公尺內淨空，維持投票工作順暢進行。此外，保一、保四、保五等機動保安警力，也派出55個分隊、2200名警力待命。

(中國時報)