龍感性落淚 疼惜咱ㄟ台中

2018年11月24日 04:11 中國時報 盧金足 、 陳淑芬 、 黃國峰 ／台中報導 ／台中報導

台中巿長林佳龍選前之夜《進步台中 選擇林佳龍─我們都是台中隊 選前之夜》晚會，23日晚上在文心森林公園及圓滿戶外劇場舉行，現場3萬支持者擠爆現場，林佳龍以略帶沙啞嗓音感性告白在台中14年，與台中的情感，呼籲市民「用你的選票，疼惜努力的人，疼惜咱ㄟ台中」、守護台中的美好！

選前之夜感性告白

林佳龍以《謝謝台中 謝謝你的選擇》為題感性告白，林佳龍與妻子廖婉如流下感動的淚水，指出選舉應該要是快樂的，只要有正面的、光明的競爭，不管誰輸誰贏，台中都一定會更好，這是最值得快樂的事情。

林佳龍表示，這次選舉，正面的價值好像都被鋪天蓋地的攻擊、抹黑、謾罵，淹沒了，用口號、用負面的言語去標籤一個人，標籤一個人的家人，標籤默默努力做事的人，這是對台中的傷害；明天將決定的不只是台中市下一任市長，還有這個城市所選擇的價值。

林佳龍強調，貼標籤容易、也很有效，製造對立，把一邊說成萬能的好人，一邊說成十惡不赦的壞人，好像只要這樣做，不用任何努力、不需要檢討改進，一覺醒來問題就都不見了，空氣就會自動換新。

花博人數衝破百萬

林佳龍表示，4年前接棒舉辦台中世界花博已順利開幕，上周日人數已衝破百萬，讓台中世界花博成為台中代表台灣獻給世界的禮物，「我們沒有鬆懈的本錢，一不小心遺憾就可能發生！」「呼籲大家踴躍投票，明天你的一票，將決定努力的人能不能得到肯定，認真做事有沒有價值。」

(中國時報)