燕拚富台中 用選票救經濟

國民黨台中市長候選人盧秀燕，23日舉行「台中非贏不可」選前之夜勝選晚會；盧秀燕強調，林市長跳票換盧秀燕來做。（陳世宗攝）

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中國時報
／台中報導

國民黨台中市長候選人盧秀燕23日在台中市老虎城購物中心旁，舉行「台中非贏不可」選前之夜勝選晚會，現場吸引2萬多人，展現非贏不可的決心。盧秀燕強調「用選票救經濟」，她會做一位全力拚經濟的好市長，「林市長跳票，換盧秀燕來做！」

盧秀燕選前之夜由藝人徐乃麟、白冰冰主持，首先由新北市長朱立倫、前台中市長胡志強與夫人邵曉鈴接棒助講。「翻轉台中，加油！加油！」邵曉鈴呼籲選民支持盧秀燕，拜託選民支持用選票翻轉台中。

投藍讓人民做主

盧秀燕競總主委江啟臣說，24日投票要決定我們的未來，民主是人民做主，但現在是民進黨作主，只要投票投給國民黨才能真正作主。

盧秀燕由江啟臣、顏寬恒陪同，在主持人白冰冰帶頭高喊「台中，我們會贏！台中翻！台中翻翻翻！」夾道歡呼中往舞台前進。

盧秀燕說，台中市過去是首善之都，未來她擔任市長一定會「拚經濟、拚經濟、再拚經濟！」她擔任市長會推出「台中富市3」，就是前店、後廠、自由港，「用選票救生活，用選票救經濟！」

期待六都全壘打

盧秀燕強調，一路走來很艱辛，因國民黨是在野黨、受到執政黨清算鬥爭，又因提起反空汙公投連署遭到中選會移送法辦，民進黨擔心她翻轉台中，而傾全黨之力打壓，呼籲24日用選票翻轉台中。

晚會在各界與支持群眾合唱「愛拚才會贏」歌聲中，以視訊連線「6都同框」，連接6都國民黨市長候選人互相打氣加油，希望24日可打出「六都過半」、「六都全壘打」，將氣勢拉抬到最高潮。

(中國時報)

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