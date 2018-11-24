龍政績牌催票 說到做到

2018年11月24日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

打政績牌催票！台中市長林佳龍23日在競選總部舉行記者會，向市民報告兌現的政績，指出這4年來，一步一步將過去的不可能變成可能，台中各項改變看得見，這次選舉肯定會影響政治人物未來作為，如果4年的努力被不實批評、抹黑翻轉，將鼓勵投機取巧的人，呼籲市民一定要出來投票，「您的一票決定努力的價值！」

林佳龍昨與競選總部主任委員蔡其昌、副主委黃國書、發言人陳世凱、江肇國與林尚賢舉行記者會，林佳龍說，「選舉最後一天有各種變數，我們唯一的牌就是政績牌」，除了爭取連任延續進步的價值，還有努力認真的價值。

林佳龍對在座5人穿著「台中隊」競選服裝形容，「5位在一起雖然比不上五月天，但我們有一樣的熱情！」選舉難免有激情攻防，選前沒有告急搶救，堅持正面選舉，「說到做到，不是一句口號！」再給他4年打造令人驕傲的城市。

林佳龍也指對手盧秀燕不參加簽署公民團體發起的「平安夜連署書」，不要讓選舉有任何可能風暴，確保選舉和平順利落幕。

蔡其昌表示，這場選舉是汗水和口水戰爭，台中市民對政治人物要求高，不要口水選戰，不要開做不到的芭樂票欺騙市民的人，政績才是王道，呼籲：「守護民主、防止奧步！政績催票、光榮台中！」

對不簽署「平安夜連署書」，盧秀燕回應，選舉期間有任何團體的承諾書，她都不會簽署，為公平起見，不能只簽這個團體，不簽其他團體，一切基於公平原則。

(中國時報)