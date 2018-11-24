不論結果 小英終須面對兩岸問題

2018年11月24日 04:11 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

今天就是九合一選舉投票日，民進黨前主席許信良接受香港《明報》專訪指出，韓國瑜提出「貨賣出去，人走進來」，基層有感，他就是打兩岸牌，所以未來不管誰贏，政府都會積極改善兩岸關係」。如果民進黨大敗，蔡總統一定不會競選連任，「連提名都不會」。

韓流催出基本盤 綠失主場優勢

現任亞太研究基金會董事長的許信良表示，高雄、彰化、台中，還有新北、宜蘭、澎湖，藍綠都是旗鼓相當，民進黨陷入苦戰，「特別是高雄，如果是兩個星期前投票，國民黨候選人韓國瑜一定會贏，但現在不好說了」「票沒投出去，很難判斷輸贏」。

瞄準大陸市場 韓打兩岸牌奏效

許信良認為，韓國瑜打破了人們對國民黨的固有看法，不像吳敦義（國民黨主席）給人一種「扶不起的阿斗」的形象。民進黨有執政優勢，但現在有「韓國瑜現象」的影響，很多藍營的人走出來了，「對民進黨就形成以執政優勢來應對不利的局勢」。

對於「韓國瑜現象」，許信良指出，這主要是打兩岸牌，韓說要讓高雄的貨賣出去，要讓外面的走進來，就是要將貨賣去大陸，讓大陸民眾來高雄觀光，這對於那些小商販、觀光和飯店等都是有感的，加上他不同於傳統國民黨的作風，也為藍營基本盤注入了活力。

許信良認為，台灣有40％的貨都要賣到大陸，這是很現實的問題；選舉攻防與兩岸關係扯上關係，韓國瑜的效益也和兩岸牌見效有關，「陸客不來，商家受累，就會形成反民進黨的洪流」，所以民進黨無論輸贏，都要深刻反省，檢討兩岸政策，爭取和大陸溝通。

綠若大敗 小英不會競選連任

他說，如果民進黨「大敗」，權力架構必受衝擊，蔡英文總統一定不會提名選下屆總統。如果「中敗」，例如只輸高雄，相信蔡英文還是會參選；如果只是小輸，民進黨的政策不會大變，但「兩岸關係一定要改善。這也是這次選舉中民進黨深深認識到的」。

至於兩岸關係要如何改善？許信良認為，九二共識只是個政治符號，可用其他形式取代，「習蔡會可先協商，中華民國的憲法沒改，是一中憲法，兩岸人民關係條例也主張一國，法理上一中不是問題。」許信良說，有這個前提，「習蔡會」可找個有象徵性的地方，比如去北京，也可以去金門。

他認為大陸對台機構現在不與台溝通，只有最高層「習蔡會」才能解決問題，「兩岸交往密切了，就能化台獨於無形」。

(中國時報)