旅陸台商台青 聚焦高雄台中選情

2018年11月24日 04:11 中國時報 呂佳蓉／北京報導

24日為九合一大選日，在北京的台青、台胞自發性組織起來在中關村一同看開票，雖然來自不同城市，最關注的還是高雄與台中選情；由於這次選情膠著，有些返鄉的台商回到戶籍地，會和家人及朋友一同關注選舉結果。

此外，24日下午開始，將會有來自北京大學、清華大學、人民大學的台生與在大陸工作的台青共50餘位聚在一起觀看九合一大選開票。有台青還自掏腰包，用國民黨「幹話王撲克牌」的點子，製作4款T恤，包含蔡英文總統曾說過的「勞工是我心裡最軟的一塊」，印製成「幹話T恤」。

組織該活動的台青說，幾乎在北京沒有回去投票的台生都前來一同看開票，人數眾多也可能架設投影機看選情。除了關注選情以外，其實也是台生、年輕台胞們聯絡感情的好時機，到時候就像同樂會一樣，一起關注家鄉的重要時刻；他說，這次大家最關注的是高雄選戰，也有很多年輕人關注公投。

哈爾濱台商會常務副會長徐正文即組織約30至40位台商一同在優客工場好康報抱創業基地看開票；他說，台商十分關注此次選情，好康報抱與台企聯此前也聯手拍影片，包含全國台企聯會長王屏生、榮譽會長郭山輝與張漢文等人在影片中呼籲台商要返鄉投票。

徐正文表示，雖然本身戶籍在北部地區，但也相當關注處在深綠大本營的國民黨高雄市長候選人韓國瑜的選情，看到近幾天自發性支持韓國瑜的遊行，與候選人太太去市場拜票的情況，他認為韓的聲勢很不錯。

從事餐飲相關產業的天津台協榮譽會長韓家宸表示，台商們大抵都在選前的一兩天返回台灣，24日會與台商朋友們去餐廳一同看開票；他說，這次大家都很注意選舉結果，雖然他的戶籍不在高雄，但是十分關注高雄選情，韓國瑜帶動起國民黨整體情勢，也盼台灣未來不要分藍綠、不要分本省外省，能選出真正對台灣好的候選人。

(中國時報)