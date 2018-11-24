習近平首訪巴拿馬 各界矚目

2018年11月24日 04:11 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

大陸外交部發言人陸慷23日宣布，大陸國家主席習近平將於27日起至12月5日訪問西班牙、阿根廷、巴拿馬、葡萄牙等4國。出訪期間，11月30日至12月1日，習近平將出席在阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行的G20二十國集團峰會第13次峰會。

這次習近平訪問中南美洲，巴拿馬為亮點之一。因為這是自去年6月台巴斷交、陸巴建交後，習近平首度出訪巴拿馬，而巴拿馬總統瓦雷拉已在去年11月底訪問過大陸。由於台灣在中美洲尚有邦交國，習近平此行是否將順便拉攏這些國家，甚至未來進而建交？大陸資深國關學者表示，不排除有此可能。

大陸外交部23日舉行吹風會，介紹大陸參加G20峰會的相關情況，但是並未提到習近平將和美國總統川普會晤。在陸美貿易戰淪為持久戰，明年還會繼續升級的背景下，「習川會」將是G20的重點。

大陸外交部副部長張軍表示，大陸對這屆G20峰會保持多項期待，一是堅持多邊主義，共同應對挑戰；二是堅持開放發展，實現合作共贏；三是堅持著眼未來，挖掘增長的動力；四是堅持發展導向，促進增長成果惠及全球。

張軍表示，大陸多次表明立場，支持對WTO世界貿易組織進行必要改革，並堅持自由、開放、非歧視等核心價值和基本原則，但重申G20並非WTO，不能替代其作出決定，有關的討論要在WTO廣大成員的參與及協商的基礎上推進。

由於台灣今天將舉行九合一選舉，習近平緊接著下周二就要展開出訪行程，在台灣政治動態變化下，外界關注大陸是否仍會持續挖走台灣的邦交國？

大陸資深國關學者表示，大陸的對台政策是一貫的，把民進黨政府和民間交流區隔對待，由於民進黨政府拒不承認九二共識，又持續實施去中國化政策，這次選舉允許東奧正名成為公投題目，而且向美國靠攏、挾洋自重，情況沒有絲毫和緩趨勢，因此大陸未來仍會繼續緊縮台灣的國際空間，挖走台灣的邦交國仍會持續操作，也會恢復戰機、船艦對台灣繞島巡航施壓。

一位知情人士認為，按照慣例，大陸國家領導人在出訪期間，從未與某個國家當場「就地建交」，但是有可能私下聯繫，之後再看準時機宣布建交，對民進黨實施精準打擊。

(中國時報)