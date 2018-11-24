與習關係很棒 川普暗示貿易戰達協議

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普22日宣稱，他下週在阿根廷出席20國集團（G20）高峰會，將和大陸國家主席習近平會談，對此他「準備非常充分」，並暗示可能會達成讓陸美貿易戰落幕的協議。

20國集團峰會將於本月30日到12月1日，在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行，屆時川普將和習近平進行場邊會談。川普在佛羅里達州海湖俱樂部對媒體表示：「我一生都在為此做準備。」當天是美國感恩節，他在私人所有的海湖俱樂部，透過電話對駐紮海外的美軍發表演說，隨後召開冗長的記者會。

川普在談論他的準備工作時表示：「我知道每項要素、每個統計數字。我比所有知道這些東西的人更加了解。我的直覺向來正確。」

川普還自豪，正因為他採取的關稅措施，中國現在才這麼想和美國達成協議，他也不改立場指出，現在對中國2500億美元產品的關稅稅率是10%、到明年1月1日會調升至25%。

川普重申，關稅對美國是好事，中國大陸過去占盡美國好處，自從他擔任總統以來，中國已損失數十兆美元，而美國經濟復甦強盛，現在是真正經濟強國。川普說：「中國希望（就關稅大戰）達成協議。若能達成協議，我們會這麼做。」他還表示，他和習近平「關係很棒」。

川普說：「我非常喜歡他。我認為他喜歡我。可能現在喜歡我的程度，不若以前我們相處時那樣。」

22日是感恩節，川普不忘自我吹捧一番。他說，除了感謝家人，他還要感謝他自己，美國在他上任後出現翻天覆地的巨大改變，「這個國家比我剛上任時比起來強多了，當你們見到時，不可能相信美國竟然變得更強大了。」

(中國時報)

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