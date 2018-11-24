陸駐巴總領事館遭恐攻5人枉死

大陸駐巴基斯坦第一大城喀拉蚩的總領事館，昨天上午驚傳恐攻，造成至少5人死亡，3名恐怖份子則全遭擊斃，使館內陸方外交人員毫髮無傷，不過館外多輛汽車被燒成廢鐵。（法新社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

大陸駐巴基斯坦喀拉蚩總領事館昨天驚傳恐攻，造成至少5人死亡，其中包括2名警察，而3名恐怖份子則全被擊斃，陸方人員沒有傷亡。大陸外交部和駐巴國大使館發表聲明強烈譴責，而遭巴國當局列管的分離主義團體「俾路支解放軍」（BLA），已宣稱是他們所為。

警方表示，3名持AK-47自動步槍的槍手，上午意圖闖入領事館未果，在檢查哨遭擋駕，他們向大門投擲手榴彈，再向警衛開火；據傳槍手一度闖進簽證區，造成正在排隊辦簽証的一對父子無辜遇害。警方趕到現場後與恐怖份子交火，迅速穩定局勢並擊斃武裝份子。目擊者指出，有聽見爆炸聲響，據當地電視新聞影像，可見領事館附近區域冒出濃煙。

巴國當局說，攻擊造成2名警員殉職，1名維安人員受傷。事件發生後，軍警很快封鎖領事館周邊道路，並搜捕可能潛逃的恐怖分子。這是近來連串針對中國公民發動的最新一樁攻擊事件，先前受害者包括參與巴國基礎建設的中國勞工。分離主義民兵向來反對大陸在西巴基斯坦的基礎建設投資。

大陸駐巴國大使館發表聲明指出，館內21名中方人員毫髮無傷，並讚賞巴國軍警部門及時妥善處理，陸方對犧牲的2名警察表達哀悼，「相信巴方有能力確保中方人員和機構安全，任何破壞中巴關係的企圖都不會成功。」

(中國時報)

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