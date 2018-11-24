2018年11月24日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

淡海海灣度假宅受台商喜愛。（甲山林提供）

「忠孝詠吉」有傳產台商購屋。（王莫昀攝）

1~10月海外地區點擊國內新建案排名

陸美貿易戰、肥咖條款加九合一選舉，促使不少海外企業主、華僑返台購屋，591新建案統計，今年海外地區點擊持續走高，10月更突破9萬次大關，創歷史新高，年增3成。甲山林總經理張境在證實，旗下「天藝」等案有來自澳門、美國等地台商買進。璞園總經理張嘉生也指出，「忠孝詠吉」、「璞園信義」等有從事傳產的台商購買。

張嘉生指出，部分台商在海外受到貿易戰、肥咖條款等因素影響，會想將產線遷回台灣，或是將資金匯回台，停泊價格處於低檔的不動產，像是位於精華區、80坪以上的不動產，近期位於「忠孝詠吉」、「璞園信義」等案便有從事傳產台商回台購屋，預期近期返台、有購屋需求的台商，在選後一周會陸續趁回台空檔看屋。不過，與過去海歸派大手筆一次掃進7、8戶的情況不同，這波買盤較理性，多只是幫自己或子女購買1、2戶。

海灣休閒住宅頗受青睞

另591表示，位於淡水紅樹林地區的「鄉林山海滙」因可遠眺淡水河與觀音山，已有不少台商購買入住；位在淡海新市鎮、甲山林自建的「天藝」不只是吸引台商更傳出有港澳富豪購置。對此，張境在證實確實有澳門台商買進「天藝」。

「除了市中心，位於海灣的休閒住宅，也頗受長年旅居海外的台商青睞！」張境在說，像是位淡水的「天藝」、「海山皇宮」等案近來買家便有來自澳門、美國企業主。

海外點擊以美陸港最高

依591新建案統計，透過網路先探詢的海外點擊數以來自美國、大陸、香港三個地區為大宗。除了台商外，華僑也占了不少比例，其中前10月來自美國點擊數高達16.73萬次，香港16.26萬次，大陸也有11.03萬次，來自日本及越南點擊數則分以5.12萬次及3.24萬次，位居第4與第5名。

看好部分台商、華僑回來投票可望順便規畫返台置產，也有業者特別祭出好康，像是創意家即表示，投票日當天賞屋，將有機會獲得創意家行銷紀念悠遊卡，內含儲值金500元。

創意家行銷研展部副總經理蔡建興觀察，這屆九合一選舉幾乎每位候選人都標榜要拚經濟，相信新官上任之際，會帶動新氣象。由於年底是傳統購屋旺季，當選舉不確定因素盡出後，選後房市交易將創第4季高峰。

(中國時報)