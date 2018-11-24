購地王 興富發拚市占率

2018年11月24日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

「購地王」興富發集團今年購地手筆更勝去年，估計砸逾200億全台大獵地，從雙北、桃園、台中、高雄都可看到其購地、標地足跡，興富發發言人廖昭雄表示，在房市逐漸邁入規模經營的時代，興富發將以推升各都會重要新興發展區市占率為重要經營目標。

興富發總裁鄭欽天上半年即透露，今年將鎖定擁有重大建設利基、人口成長、經濟發展佳等區域購地，包括台北市南港、新北淡海新市鎮、新竹竹北、台中七期及其周邊、台南等都是目標區。

從興富發後來公告的購地資訊、推案計畫也可印證，鄭欽天的規畫藍圖；先是在5月投入24.88億向國瑞營造購買進4000坪淡海新市鎮土地，這塊基地緊鄰之前其向全球人壽購入土地，也因此將基地面積一舉拉升至8000坪以上。

另也持續深耕台中房市，砸下40億元，搶標到烏日高鐵車站特定區、總面積7656坪商業區土地。後又繼在新莊案後，再向遠雄購地，以26.68億買下台中南屯區豐功段1334坪土地。至於市占率已相當高的七期，興富發近期更火力全開，持續加碼購地，以16.99億買下七期惠順段約1011.22坪土地。

廖昭雄說，過去沒建商強調市占率，因以前小型建商一年推1、2案也能生存，但隨著近年來房市起起落落，小型建商越來越少，經過數度洗牌，建商規模擴大，強者恆強，而大型建商要發展下去，就須達到一定經濟規模，建立品牌忠誠度，為此，興富發未來將更重視主要都會重要發展區的市占率。像是興富發在七期及其周邊的市占率便高達2、30趴，在台南安平區也集中火力推案，今年底、明年初高雄新推個案也將高達7案。

對於陸美貿易戰等問題恐影響未來經濟發展，廖昭雄指出，當建商建立品牌忠誠度後，更能因應景氣榮枯，因為當市場不好時，有自住需求的消費者也擔心體質不佳建商倒了，未來求助無門，反更願向大型品牌建商購屋。

(中國時報)