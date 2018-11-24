居家創意fu－寶貝毛小孩 布套防護罩耐洗實用

2018年11月24日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

毛小孩已成現代家庭重要成員之一，正值秋冬寵物換毛時節，為打造好玩安全的環境，IKEA表示，除了室內室外擺設完善外，寵物座椅、床墊、絨毛玩具，最好選擇可以拆解的布套，定期拆下洗滌，容易保持乾淨，也很省事，並搭配雙面毛刷，硬面梳理寵物打結的毛，軟面兼具寵物按摩、刷掉黏附在衣服上的寵物毛，善用工具解決寵物換毛的居家環境問題。

研究指出，人類經常和寵物玩耍，兩者之間的快樂指數會上升；IKEA表示，環境豐富化對毛小孩而言很重要，狗狗著重益智玩具，在追逐過程中可培養健康、智力訓練，也能有情感互動；貓咪則適合住在「垂直空間」裡，對於高處具有安全感，IKEA建議，貓屋可加裝支腳，或懸掛在牆上，讓貓咪在裏頭休息，運用空間也增添室內設計感。

飼主比較煩惱的是，貓咪喜歡磨爪子，經常把沙發、家具磨到受損，IKEA建議，可在一般的桌腳墊上貓抓墊，讓貓在上面伸展身體、磨爪子，尤其材質以瓊麻為主、取自龍舌蘭等天然纖維的貓抓墊格外耐用，以巧妙又實惠的方式，可延長含軟墊家具的使用壽命。

而假日休閒飼主最愛帶毛小孩到公園、戶外走走，極可能接觸到跳蚤、壁蝨叮咬，藉由寄生蟲傳播，不僅危害毛小孩健康，也可能影響其他家庭成員生活；台灣拜耳建議，只要戶外踏青、經過草地，戴上除蚤項圈可加強防護效果外，也別忘隨時檢查寵物有沒有被壁蝨、跳蚤叮咬，回到家時，飼主應盡量換下鞋子、外出衣物，減少將壁蝨、跳蚤帶回家的機率。

台灣拜耳表示，環境清潔與消毒是基本功，除定期使用具有驅避跳蚤、壁蝨功能的藥物外，維持室內通風乾燥，才是避免壁蝨群聚的根本辦法；另外，寵物糞便也應迅速清理。

(中國時報)